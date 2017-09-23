Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Озил зимой может сменить «Арсенал» на «Интер»

    «Интер» хочет заполучить полузащитника «Арсенала» Месута Озила в зимнее трансферное окно. Контракт немца с лондонским клубом истекает в июле 2018 года, поэтому миланцы надеются приобрести 28-летнего игрока за относительно небольшую сумму.

    Хавбек, судя по всему, не собирается продлевать истекающее соглашение с «канонирами», вследствие чего может покинуть красно-белых бесплатно следующим летом. Таким образом лондонцам выгодна его продажа в январе.

    Озил защищает цвета «Арсенала» с сентября 2013 года. В текущем сезоне на его счету ни одного результативного действия в четырех встречах.

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2017 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +153

      Стэнли 23 сентября 2017, 18:23

      А нужен ли он "Интеру"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 23 сентября 2017, 14:55

      шило на мыло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 сентября 2017, 12:57

      Арсеналу давно пора продать Озила и Санчеса. Каждое трансферное окно не обходится без их участия, к тому же контракты с ними с трудом перезаключаются.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Kulimen 23 сентября 2017, 20:38

      кто играть то тогда будет?! Уолкотт? Элнени?!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11