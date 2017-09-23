Озил зимой может сменить «Арсенал» на «Интер»

«Интер» хочет заполучить полузащитника «Арсенала» Месута Озила в зимнее трансферное окно. Контракт немца с лондонским клубом истекает в июле 2018 года, поэтому миланцы надеются приобрести 28-летнего игрока за относительно небольшую сумму.

Хавбек, судя по всему, не собирается продлевать истекающее соглашение с «канонирами», вследствие чего может покинуть красно-белых бесплатно следующим летом. Таким образом лондонцам выгодна его продажа в январе.

Озил защищает цвета «Арсенала» с сентября 2013 года. В текущем сезоне на его счету ни одного результативного действия в четырех встречах.