Комбаров: «Здорово будет разнообразить коллекцию своих трофеев еще и Кубком России»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от продления контракта с красно-белыми до 2020 года. Также 30-летний игрок подчеркнул, что будет рад пополнить коллекцию своих трофеев Кубком России. В 1/8 финала турнира подопечные Массимо Карреры встретятся с нальчикским «Спартаком».

«Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошел вместе со «Спартаком». Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи. В моей копилке – золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию еще и кубком страны.

Плюс важно в целом соответствовать требованиям «Спартака» и современного футбола, особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с «Ливерпулем». Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!» – сказал Комбаров.