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    Комбаров: «Здорово будет разнообразить коллекцию своих трофеев еще и Кубком России»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от продления контракта с красно-белыми до 2020 года. Также 30-летний игрок подчеркнул, что будет рад пополнить коллекцию своих трофеев Кубком России. В 1/8 финала турнира подопечные Массимо Карреры встретятся с нальчикским «Спартаком».

    «Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошел вместе со «Спартаком». Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи. В моей копилке – золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию еще и кубком страны.

    Плюс важно в целом соответствовать требованиям «Спартака» и современного футбола, особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с «Ливерпулем». Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!» – сказал Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2017 12:07
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 17:46

      Желание хорошее, но раньше времени не стоит об этом.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2017, 15:27

      шанс хороший его надо использовать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 сентября 2017, 15:19

      В предстоящей игре "Спартак" победит...:-)

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 23 сентября 2017, 15:08

      Аж целых два титула - это коллекция !!!......))))

      2
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 23 сентября 2017, 14:42

      РОСТОВ кубок заберет

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 сентября 2017, 14:22

      мечтать не вредно - и зачем заранее трепаться

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 сентября 2017, 13:53

      Не говори гоп...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 сентября 2017, 13:45

      Делит шкуру ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 23 сентября 2017, 13:40

      А что интересно за коллекция из трофеев у него????????????

      4
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    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 23 сентября 2017, 13:20

      Теперь, если возьмут кубок, то все скажут опять, мол цска, зенит и другие слились и никакой заслуги Спартака в этом нет. А если не возьмут, тогда зачем они вообще в футбол играют?

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Filllllll 23 сентября 2017, 13:34

      Они так всегда будут говорить, даже если например мы обыграем Барселону в финале ЛЧ, они будут говорить, что они специально слились с ЛЧ, чтобы сконцентрироваться на РФПЛ, убоги же)

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Тraumtanzеr 23 сентября 2017, 13:41

      барса сконцентрироваться на рфпл?) может ты что-то перепутал?))))))

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Спартач_навсегда 23 сентября 2017, 14:00

      Причем тут барса и РФПЛ? :) Имеется в виду, что если гипотетически Спартак обыграет в финале ЛЧ условную Барселону, то болельщики условного Зенита, ЦСКА скажут что их клубы специально слились (не участвовали) в ЛЧ, чтобы сконцентрироваться на РФПЛ. :)

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