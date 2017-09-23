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    «Арсенал» нашел замену Санчесу в Серии А

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес в следующем году может покинуть клуб из столицы Англии. Напомним, что у чилийца истекает срок контракта с «канонирами» в конце сезона-2017/18.

    Руководство лондонского клуба рассматривает в качестве замены Санчесу полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса.

    По информации источника, сумма выкупа игрока сборной Бельгии составляет 30 миллионов евро.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Мертенс провел пять матчей, в которых записал на свой счет шесть голов.

    Источник: ESPN

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    23.09.2017 09:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 23 сентября 2017, 12:42

      Арсеналу и Месси с Роналду не помогут,и тем более Мертенс, пока у руля немощный Венгер! Санчес отличный игрок и никак не хуже, чем Мертенс! Просто г-н Усманов не там ищет замену и уже давно к сожалению....!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 сентября 2017, 11:37

      Надёжные договорённости не любят спешку, а любят тишину, шуршание подписанных документов и шелест купюр!!.. А пока всё это блеф, создаваемый агентом и СМИ для поддержания интереса к теме...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 сентября 2017, 11:28

      Головина покупас-покупайте!

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 сентября 2017, 11:19

      Кстати очень даже и ничего замена...

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 23 сентября 2017, 10:33

      Мертенс не пойдет.))

      1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 23 сентября 2017, 10:30

      ESPN?Понятно!

      0
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