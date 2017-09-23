«Арсенал» нашел замену Санчесу в Серии А

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес в следующем году может покинуть клуб из столицы Англии. Напомним, что у чилийца истекает срок контракта с «канонирами» в конце сезона-2017/18.

Руководство лондонского клуба рассматривает в качестве замены Санчесу полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса.

По информации источника, сумма выкупа игрока сборной Бельгии составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Мертенс провел пять матчей, в которых записал на свой счет шесть голов.