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    Ригони: «Говорил Дибале, чтобы он позвал меня в «Ювентус»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о своей дружбе с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой. Аргентинец признался, что просил своего соотечественника пригласить его в «Ювентус».

    – Вы дружите с нападающим «Ювентуса» Дибалой. Давно знаете друг друга?

    – Еще со школы – играли друг против друга еще в Кордове, когда нам было по 13-14 лет. Это было настоящее соперничество! Потом он уехал в Италию, но мы остались на связи. С дружбой ничего не случилось.

    – Это правда, что летом Пауло мог перейти в «Барселону»?

    – Я так и не знаю, это только слухи или нет, но вроде бы с ним никто из «Барсы» не контактировал.

    – А в «Ювентус» Дибала вас звал?

    – Это я говорил ему: «Позови меня в «Юве», хочу играть вместе с тобой». Но у туринцев, видимо, оказались другие трансферные планы (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2017 08:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Flydis 23 сентября 2017, 15:56

      У Зенита оч талантливые аргентинцы. Не удивляюсь, если вскоре в топ-клубах окажутся через 3-4 года.

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      Рейтинг: +1539

      isa361 23 сентября 2017, 11:06

      МОЖЕТ СКОРО ТАМ ОКАЖЕШЬСЯ ЕСЛИ ИГРАТЬ БУДЕШЬ ХОРОШО

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 10:18

      Через пару-тройку лет мы тебя туда за 50 евролямов продадим. Перспективный парень!

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 сентября 2017, 09:51

      Играй нормально позовут хот куда захочешь

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2017, 09:17

      Дибала:"Эмилиано позови меня в Зенит",но видимо у питерцев оказались другие трансферные цели(но он не смеется он плачет)

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