Ригони: «Говорил Дибале, чтобы он позвал меня в «Ювентус»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о своей дружбе с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой. Аргентинец признался, что просил своего соотечественника пригласить его в «Ювентус».

– Вы дружите с нападающим «Ювентуса» Дибалой. Давно знаете друг друга?

– Еще со школы – играли друг против друга еще в Кордове, когда нам было по 13-14 лет. Это было настоящее соперничество! Потом он уехал в Италию, но мы остались на связи. С дружбой ничего не случилось.

– Это правда, что летом Пауло мог перейти в «Барселону»?

– Я так и не знаю, это только слухи или нет, но вроде бы с ним никто из «Барсы» не контактировал.

– А в «Ювентус» Дибала вас звал?

– Это я говорил ему: «Позови меня в «Юве», хочу играть вместе с тобой». Но у туринцев, видимо, оказались другие трансферные планы (смеется).