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    Газинский: «Будем делать все, чтобы сместить «Зенит» с первого места»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мотивацией на матч 11-го тура РФПЛ против «Зенита». Команды занимают второе и первое места в турнирной таблице соответственно.

    «Нам предстоит встретиться с лидером турнирной таблицы РФПЛ — «Зенитом», поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться. Постараемся показать тот футбол, на который способны.

    Есть ли у «Краснодара» шансы сместить «Зенит» с первого места после этого матча? Будем все для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно», — сказал 28-летний хавбек в интервью программе «Все на матч».

    «Быки» отстают от сине-бело-голубых на три очка. Матч состоится 24-го сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 01:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 сентября 2017, 11:41

      Краснодар! ВПЕРЕД!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 сентября 2017, 01:04

      Краснодар не имеет права проигрывать ! Удачи вам !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      ФК_Краснодар 23 сентября 2017, 15:26

      Удачи Краснодару. Только победа!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 сентября 2017, 13:21

      Краснодару Зенит по силам! Вопрос в другом: с каким настроем и желанием выйдут на матч "быки"?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 сентября 2017, 12:11

      Что Краснодар что Зенит играют нестабильно,но обе определили свои цели;Зенит борется за чемпионство,Краснодар за группу лиги чемпионов.Всё-таки шансов у Зенита больше поэтому буду болеть за Краснодар,и главное за красивую игру!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 10:47

      Давай Краснодар покажи этим! Удачи!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 сентября 2017, 10:37

      удачи, ребята и везения...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 10:27

      Не говори гоп..., пока не пукнешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 сентября 2017, 09:57

      Раз похерили все турниры, кроме чемпионата, рубитесь насмерть хотя бы за лигу чемпионов.

      15
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 сентября 2017, 09:30

      Очень хороший настрой, полностью поддерживаю, затушите зажигалку.

      14
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