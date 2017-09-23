Газинский: «Будем делать все, чтобы сместить «Зенит» с первого места»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мотивацией на матч 11-го тура РФПЛ против «Зенита». Команды занимают второе и первое места в турнирной таблице соответственно.

«Нам предстоит встретиться с лидером турнирной таблицы РФПЛ — «Зенитом», поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться. Постараемся показать тот футбол, на который способны.

Есть ли у «Краснодара» шансы сместить «Зенит» с первого места после этого матча? Будем все для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно», — сказал 28-летний хавбек в интервью программе «Все на матч».

«Быки» отстают от сине-бело-голубых на три очка. Матч состоится 24-го сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.