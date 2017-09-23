«Ювентус» в прошлом сезоне заработал рекордные 563 миллиона

«Ювентус» опубликовал статистику за финансовый год-2016/17.

«Бьянконери» заработали 562,7 миллиона евро. Прибыль клуба составила 42,6 миллиона. В сравнении с предыдущим финансовым годом, доходы выросли на 174,8 миллиона, а прибыль – на 38,5. Показатели являются рекордными для туринского клуба.

В минувшем сезоне команда Массимилиано Аллегри выиграла Серию А и Кубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов.

Ранее «Бомбардир» писал о рекордной финансовой статистике «Манчестер Юнайтед».