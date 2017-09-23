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    «Ювентус» в прошлом сезоне заработал рекордные 563 миллиона

    «Ювентус» опубликовал статистику за финансовый год-2016/17.

    «Бьянконери» заработали 562,7 миллиона евро. Прибыль клуба составила 42,6 миллиона. В сравнении с предыдущим финансовым годом, доходы выросли на 174,8 миллиона, а прибыль – на 38,5. Показатели являются рекордными для туринского клуба.

    В минувшем сезоне команда Массимилиано Аллегри выиграла Серию А и Кубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов.

    Ранее «Бомбардир» писал о рекордной финансовой статистике «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ФК «Ювентус»

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    23.09.2017 01:15
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