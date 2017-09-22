Источник: Роналду пытался отговорить Мадонну отдавать сына в «Бенфику»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попытался убедить певицу Мадонну в том, чтобы не отдавать приемного сына Давида Банду в академию «Бенфики». Об этом сообщило издание AS со ссылкой на Sabado.

Согласно изданию, португалец в телефонном разговоре настаивал на том, чтобы сын 7-кратной обладательницы премии «Грэмми» стал игроком школы «Спортинга».

Тем не менее, певица не изменила своего решения. В дебютном матче Банды «Бенфика»-U12 проиграла со счетом 1:7. Давид забил единственный гол.

Лиссабонский клуб является родным для Роналду. 32-летний игрок сборной Португалии выступал за команды «Спортинга» до 15-ти, 17-ти и и 19-ти лет, после чего в июле 2002 года подписал контракт с главной командой. В августе 2003 Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» за 17 миллионов евро.