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    Источник: Роналду пытался отговорить Мадонну отдавать сына в «Бенфику»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попытался убедить певицу Мадонну в том, чтобы не отдавать приемного сына Давида Банду в академию «Бенфики». Об этом сообщило издание AS со ссылкой на Sabado.

    Согласно изданию, португалец в телефонном разговоре настаивал на том, чтобы сын 7-кратной обладательницы премии «Грэмми» стал игроком школы «Спортинга».

    Тем не менее, певица не изменила своего решения. В дебютном матче Банды «Бенфика»-U12 проиграла со счетом 1:7. Давид забил единственный гол.

    Лиссабонский клуб является родным для Роналду. 32-летний игрок сборной Португалии выступал за команды «Спортинга» до 15-ти, 17-ти и и 19-ти лет, после чего в июле 2002 года подписал контракт с главной командой. В августе 2003 Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» за 17 миллионов евро.

    Источник: AS

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    22.09.2017 22:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +833

      Sola 24 сентября 2017, 03:13

      И какое дело Роналду до сына Мадонны? Он крёстный его?

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 сентября 2017, 08:47

      Тоже мне новости.Админ троллит

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 23 сентября 2017, 00:12

      Сначала прочитал "Марадона". Хотя Мадонну тоже уважаю.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 сентября 2017, 23:39

      Мадонна - каббалистка, там никакой Роналду её не уговорит.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 сентября 2017, 23:19

      приплыли,ронадлу настаивает что бы мадонна не отдавала своего сына в бенфику,мрак

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