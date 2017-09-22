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    Турецкая Суперлига. «Аланьяспор» совершил камбэк со счета 0:3 против «Трабзонспора», Вагнер Лав оформил хет-трик

    «Аланьяспор» в матче 6-го тура одержал волевую победу над «Трабзонспором» со счетом 4:3. В первом тайме в составе хозяев забили Юрай Куцка и дважды Бурак Йилмаз. Во второй половине гости отыгрались благодаря хет-трику экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава и мячу Жуниора Фернандеса.

    «Аланьяспор» набрал 7 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. «Трабзонспор» сохранил девятое место.

    Чемпионат Турции. Супелига 1. 6-й тур

    Трабзонспор – Аланьяспор – 3:4 (3:1)

    Голы: 1:0 – Куцка, 10; 2:0 – Йилмаз, 21; 3:0 – Йилмаз, 32 (с пенальти); 3:1 – Лав, 45+1; 3:2 – Фернандес, 55; 3:3 – Лав, 68 (с пенальти); 3:4 – Лав, 82 (с пенальти).

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Супелиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 21:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 10:26

      Ого, есть порох ещё значит.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 сентября 2017, 00:06

      Эх, Ваня, Ваня... В ЦСКА бы его на Лигу Чемпионов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > cska-62 23 сентября 2017, 00:21

      Даа... Нехватает его

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 сентября 2017, 22:27

      Там огромный кэф был после 3:0 первого тайма, кто поставил тот много выиграл))

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 22:11

      Вагнер может!!.. В прошлом сезоне всех перепинал и сейчас настроился!!

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