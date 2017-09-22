Турецкая Суперлига. «Аланьяспор» совершил камбэк со счета 0:3 против «Трабзонспора», Вагнер Лав оформил хет-трик

«Аланьяспор» в матче 6-го тура одержал волевую победу над «Трабзонспором» со счетом 4:3. В первом тайме в составе хозяев забили Юрай Куцка и дважды Бурак Йилмаз. Во второй половине гости отыгрались благодаря хет-трику экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава и мячу Жуниора Фернандеса.

«Аланьяспор» набрал 7 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. «Трабзонспор» сохранил девятое место.

Чемпионат Турции. Супелига 1. 6-й тур

Трабзонспор – Аланьяспор – 3:4 (3:1)

Голы: 1:0 – Куцка, 10; 2:0 – Йилмаз, 21; 3:0 – Йилмаз, 32 (с пенальти); 3:1 – Лав, 45+1; 3:2 – Фернандес, 55; 3:3 – Лав, 68 (с пенальти); 3:4 – Лав, 82 (с пенальти).

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