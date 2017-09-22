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    Чичарито: «Я бы играл хоть на позиции левого защитника»

    Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрандес рассказал о мотивации и профессиональном росте.

    «Моя жизнь не крутится вокруг забитых мячей. Я люблю играть в футбол и находиться на поле. Я мог бы играть на позиции левого вингера, полузащитника или хоть защитника. Мне нравится расти и бросать самому себе вызовы. Я люблю заставлять себя делать что-либо и адаптироваться к любым условиям. Я просто люблю играть в футбол», – сказал 29-летний мексиканец.

    Чичарито пополнил состав «молотобойцев» в июле, перейдя из «Байера» за 16 миллионов фунтов. За команду Славена Билича он забил два гола в семи матчах всех турниров. После пяти туров АПЛ «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2017 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 10:22

      Настоящий профессионал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 23 сентября 2017, 07:09

      Хорошо

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