Чичарито: «Я бы играл хоть на позиции левого защитника»

Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрандес рассказал о мотивации и профессиональном росте.

«Моя жизнь не крутится вокруг забитых мячей. Я люблю играть в футбол и находиться на поле. Я мог бы играть на позиции левого вингера, полузащитника или хоть защитника. Мне нравится расти и бросать самому себе вызовы. Я люблю заставлять себя делать что-либо и адаптироваться к любым условиям. Я просто люблю играть в футбол», – сказал 29-летний мексиканец.

Чичарито пополнил состав «молотобойцев» в июле, перейдя из «Байера» за 16 миллионов фунтов. За команду Славена Билича он забил два гола в семи матчах всех турниров. После пяти туров АПЛ «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице.