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    Гендиректор петербургского «Динамо»: «Мы не ставим задачу выхода в Премьер-лигу»

    Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко поделился планами клуба на сезон ФНЛ.

    «Сейчас будем максимально отдаваться чемпионату ФНЛ. Чем больше матчей выиграем, тем лучше. Удержаться в ФНЛ — это не найти место в середине таблицы или зоне вылета. Надо проявлять характер и самоотдачу в каждой встрече. Кубковые матчи не исключение – надо выходить и играть на победу.

    Для игры в Премьер-Лиге нужно поставить перед собой много различных вопросов и подумать над их решением. Этот сезон мы играем в ФНЛ, в следующем сезоне мы должны остаться в ФНЛ. Мы не ставим задачу выхода, по ходу чемпионата она не поменялась», — сказал Рубашко.

    Ранее Рубашко прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

    После 14-ти туров ФНЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2017 21:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 23 сентября 2017, 08:20

      нет бабосов для вышки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 сентября 2017, 06:03

      В стыки попасть реально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 сентября 2017, 00:05

      В этом может и не выйдут, а в следующем по-любому, а иначе, зачем это всё!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 22 сентября 2017, 22:49

      Вот такие у нас в стране руководители в различных инстанциях. Лучше бы молчал. А теперь когда Динамо не выйдет, все (справедливо после такого выступления) будут обвинять Динамо в сливе. Баран ты, а не гендиректор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 21:49

      "Этот сезон мы играем в ФНЛ, в следующем сезоне мы должны остаться в ФНЛ. Мы не ставим задачу выхода, по ходу чемпионата она не поменялась..." То есть, при удачном участии в чемпе ФНЛ, на финише турнира "придётся" сливать игры или "неожиданно" уступить в стыках, что бы не попасть в РФПЛ??... Или я что-то не понял, или где спортивный принцип??..

      3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > insider_retro 22 сентября 2017, 23:22

      Такова жизнь. Принцип принципом, но все упирается в деньги. Для премьер-лиги нужны игроки пол стать и стадион..и ещё много всего. Можно конечно как Томь или Оренбург. Пролезть и тянуть жалкое существование на правах бедного родственника, но зачем? Вот оценивает владелец свои финансовые возможности адекватно и понимает что лучше играть в ФНЛ но стабильно, чем залезть в премьер-лигу, и обанкротиться к чертям, и загубить клуб.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > turist82 23 сентября 2017, 00:00

      Совершенно согласен! Интуитивно я это понимал, но вдруг слова интервью не так понял. Просто первый раз попалось, что бы вот так чуть завуалировано, говорилось о нежелании повышать класс, подразумевая аккредитации, аттестации и, конечно, деньги...

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