Гендиректор петербургского «Динамо»: «Мы не ставим задачу выхода в Премьер-лигу»

Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко поделился планами клуба на сезон ФНЛ.

«Сейчас будем максимально отдаваться чемпионату ФНЛ. Чем больше матчей выиграем, тем лучше. Удержаться в ФНЛ — это не найти место в середине таблицы или зоне вылета. Надо проявлять характер и самоотдачу в каждой встрече. Кубковые матчи не исключение – надо выходить и играть на победу.

Для игры в Премьер-Лиге нужно поставить перед собой много различных вопросов и подумать над их решением. Этот сезон мы играем в ФНЛ, в следующем сезоне мы должны остаться в ФНЛ. Мы не ставим задачу выхода, по ходу чемпионата она не поменялась», — сказал Рубашко.

Ранее Рубашко прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

После 14-ти туров ФНЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице.