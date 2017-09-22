Каррера обещал вылечить Промеса к матчу с «Ливерпулем»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о кадровой ситуации в московском клубе.

По словам итальянского специалиста, полузащитник Квинси Промес может восстановиться к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 26 сентября.

– Сегодня не тренировались Глушаков, Промес, Роша, Зе Луиш. Когда ждать их возвращения?

– С «Анжи» не сыграют все – это точно. Постараемся вылечить к «Ливерпулю» Промеса.

– С чем связано такое количество травм? Есть объяснение?

– Это футбол. Мы специально подготовили таблицу. В прошлом сезоне за первые десять туров игроки в общей сложности пропустили из-за травм 168 дней. Сейчас – 142 дня. Это говорит о том, что ничего неординарного не происходит. Тем более что физподготовка никак не изменилась. Может, в прошлом сезоне на это не так обращали внимание? Или это было все не так интересно?