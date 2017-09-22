Каррера обещал вылечить Промеса к матчу с «Ливерпулем»

КВИНСИ ПРОМЕС: "Я ВЕРНУСЬ...??? Кто бы сомневался!
А Промес, если и ушел, не по травме, так в краткосрочный отпуск!
У Промеса травмы НЕТ!
Пусть с Анжи другие жилы рвут, а Промес будет прохлаждаться и отдыхать перед Ливерпулем!
Спартак ТЕМНИТ!
Никакой травмы у Просеса НЕТ!
Это очередная игра спартаковской хитрости перед Ливерпулем!
- "дискомфорт в икроножной мышце" это очень хороший повод, чтобы ТЕМНИТЬ Спартаку перед важным матчем с Ливерпулем!
Смею вас заверить, что никого дискомфрта нет, а есть банальное воспаление ХИТРОСТИ и в Спартаке решили на этом сыграть!
С Промесом, как и с Рошей ничего!
Можете не волноваться!
Игра с Кубанью была сделана и Промес решил отдохнуть!
А что жилы рвать перед игрой с Анжи и с Ливерпулем, тоже касается и Роши!
Промес пропустит Анжи, но выйдет с Ливерпулем!
Очередные спартаковские ХИТРОСТИ перед встречей с Ливерпулем!!!
Если Ливерпуль прикроет Промеса, то Спартаку ничего НЕ СВЕТИТ!
Кубань не прикрыла и вот вам результат!
ПРОиграла Кубань из-за тренерской ошибки и слабой подготовки к матчу!
Промеса надо было прикрывать и не давать развернуться!
Вина на тренере, что Кубань проиграла и на арбитре Турбине, что свистел в пользу Спартака!
Все эти хитрости Спартака перед матчем с Ливерпулем им не помогут!
Играть надо, а не проваливать старт сезона, тогда и хитрости эти не нужны будут Спартаку!
Голь на выдумку хитра, да только с Ливерпулем она НЕ ПРОКАТИТ!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о кадровой ситуации в московском клубе.
По словам итальянского специалиста, полузащитник Квинси Промес может восстановиться к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 26 сентября.
– Сегодня не тренировались Глушаков, Промес, Роша, Зе Луиш. Когда ждать их возвращения?
– С «Анжи» не сыграют все – это точно. Постараемся вылечить к «Ливерпулю» Промеса.
– С чем связано такое количество травм? Есть объяснение?
– Это футбол. Мы специально подготовили таблицу. В прошлом сезоне за первые десять туров игроки в общей сложности пропустили из-за травм 168 дней. Сейчас – 142 дня. Это говорит о том, что ничего неординарного не происходит. Тем более что физподготовка никак не изменилась. Может, в прошлом сезоне на это не так обращали внимание? Или это было все не так интересно?