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    Каррера обещал вылечить Промеса к матчу с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о кадровой ситуации в московском клубе.

    По словам итальянского специалиста, полузащитник Квинси Промес может восстановиться к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 26 сентября.

    – Сегодня не тренировались Глушаков, Промес, Роша, Зе Луиш. Когда ждать их возвращения?

    – С «Анжи» не сыграют все – это точно. Постараемся вылечить к «Ливерпулю» Промеса.

    – С чем связано такое количество травм? Есть объяснение?

    – Это футбол. Мы специально подготовили таблицу. В прошлом сезоне за первые десять туров игроки в общей сложности пропустили из-за травм 168 дней. Сейчас – 142 дня. Это говорит о том, что ничего неординарного не происходит. Тем более что физподготовка никак не изменилась. Может, в прошлом сезоне на это не так обращали внимание? Или это было все не так интересно?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2017 18:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 сентября 2017, 05:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      КВИНСИ ПРОМЕС: "Я ВЕРНУСЬ...??? Кто бы сомневался!
      А Промес, если и ушел, не по травме, так в краткосрочный отпуск!
      У Промеса травмы НЕТ!
      Пусть с Анжи другие жилы рвут, а Промес будет прохлаждаться и отдыхать перед Ливерпулем!
      Спартак ТЕМНИТ!
      Никакой травмы у Просеса НЕТ!
      Это очередная игра спартаковской хитрости перед Ливерпулем!
      - "дискомфорт в икроножной мышце" это очень хороший повод, чтобы ТЕМНИТЬ Спартаку перед важным матчем с Ливерпулем!
      Смею вас заверить, что никого дискомфрта нет, а есть банальное воспаление ХИТРОСТИ и в Спартаке решили на этом сыграть!
      С Промесом, как и с Рошей ничего!
      Можете не волноваться!
      Игра с Кубанью была сделана и Промес решил отдохнуть!
      А что жилы рвать перед игрой с Анжи и с Ливерпулем, тоже касается и Роши!
      Промес пропустит Анжи, но выйдет с Ливерпулем!
      Очередные спартаковские ХИТРОСТИ перед встречей с Ливерпулем!!!
      Если Ливерпуль прикроет Промеса, то Спартаку ничего НЕ СВЕТИТ!
      Кубань не прикрыла и вот вам результат!
      ПРОиграла Кубань из-за тренерской ошибки и слабой подготовки к матчу!
      Промеса надо было прикрывать и не давать развернуться!
      Вина на тренере, что Кубань проиграла и на арбитре Турбине, что свистел в пользу Спартака!
      Все эти хитрости Спартака перед матчем с Ливерпулем им не помогут!
      Играть надо, а не проваливать старт сезона, тогда и хитрости эти не нужны будут Спартаку!
      Голь на выдумку хитра, да только с Ливерпулем она НЕ ПРОКАТИТ!

      -4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 сентября 2017, 20:38

      Интуиция подсказывает , что Промеса с Ливерпулем не будет !

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 22 сентября 2017, 20:04

      Не поможет....

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 сентября 2017, 20:03

      Он ещё и врач? Или шаман какой-то?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 сентября 2017, 20:03

      Каррера решил освоить методы Лю Хун Шена уволенного?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 19:31

      ну че там конкретно по Зе пора ему на выход не может ведь так долго живот болеть ведь не апендикс вырезали Хотелось что бы он с Анжи сыграл

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 сентября 2017, 19:26

      Физическое состояние игроков Спартака не на высоком уровне это было видно на уровне игры с Тосно ,почти весь тайм играли в большинстве и все равно уступили тайм в активности ,команда готовая физически как правило имеет преимущество и не упускает свое преимущество,тем более игроки Спартака выше уровнем мастерства.Травмы результат плохого физического состояния спортсмена.У Карреры внешне "бледный вид" когда речь заходит о функциональном состоянии его футболистов.Впечатление такое команда играет и живет чемпионством прошлого года,прогресса совсем не видно,а это печально

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > fanchik 22 сентября 2017, 20:47

      Сменился тренер по физ подготовке, думаю что в этом дело.

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 22 сентября 2017, 18:50

      А мой больничный учёл?
      Из-за такой игры на больничный пошёл.

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      Рейтинг: +305

      Bobafett 22 сентября 2017, 18:42

      Сам себя вылечить?)

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