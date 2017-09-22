Канчельскис – о выступлении клубов РФПЛ в Кубке России: «Это катастрофа! Может, начать штрафовать за такое отношение к турниру?!»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал клубы РФПЛ за выступление в Кубке России.

Напомним, на стадии 1/16 финала турнир покинуло 10 команд высшего дивизиона чемпионата России.

– Это безобразие! Во что сейчас превратили кубок! А сейчас еще, наверное, будут какие-то непонятные отговорки... «Краснодар» разве играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, много матчей проводит? Им что, Кубок России не нужен? Они же выбыли из еврокубков! «Зенит» тоже проиграл. Может быть, уже стоит начать штрафовать за такое отношение к турниру?! Я возмущен. Раньше по-другому к этому турниру относились. Сейчас отношение к нему какое-то непонятное. Катастрофа! Как на все это смотрят руководители клубов?!

– О штрафах вы серьезно?

– Ну, если не штрафовать, то хотя бы надо принимать какие-то меры. Необходимо, чтобы на поле было хотя бы 70% основного состава. А то не понятно, во что этот турнир превратили. Вторым-третьим составом играют. Нельзя же, чтобы одни дублеры в этом турнире выступали! Давайте тогда сделаем турнир среди третьих составов. Не хотите играть – откажитесь от участия изначально, но не надо выказывать такое неуважительное отношение. Это просто издевательство!

Почему-то в Германии, Англии, Италии турнир за кубок – престижное соревнование. А у нас, как только две игры в неделю в календаре, все сразу жалуются: ой, проблема, ой, все болит! Раньше и больше играли, и все было нормально. А сейчас приезжает команда Премьер-лиги в другой город. Болельщики хотят видеть основной состав, а команды выставляют резерв. Как же так?! Ведь зритель из глубинки покупал билеты, шел именно на игроков основы, мечтал увидеть их на поле, жил этим. А видит резерв. Это неуважение к зрителю.

Клубы РФПЛ массово вылетели из Кубка России. Это провал?