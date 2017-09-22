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    Канчельскис – о выступлении клубов РФПЛ в Кубке России: «Это катастрофа! Может, начать штрафовать за такое отношение к турниру?!»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал клубы РФПЛ за выступление в Кубке России.

    Напомним, на стадии 1/16 финала турнир покинуло 10 команд высшего дивизиона чемпионата России.

    – Это безобразие! Во что сейчас превратили кубок! А сейчас еще, наверное, будут какие-то непонятные отговорки... «Краснодар» разве играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, много матчей проводит? Им что, Кубок России не нужен? Они же выбыли из еврокубков! «Зенит» тоже проиграл. Может быть, уже стоит начать штрафовать за такое отношение к турниру?! Я возмущен. Раньше по-другому к этому турниру относились. Сейчас отношение к нему какое-то непонятное. Катастрофа! Как на все это смотрят руководители клубов?!

    – О штрафах вы серьезно?

    – Ну, если не штрафовать, то хотя бы надо принимать какие-то меры. Необходимо, чтобы на поле было хотя бы 70% основного состава. А то не понятно, во что этот турнир превратили. Вторым-третьим составом играют. Нельзя же, чтобы одни дублеры в этом турнире выступали! Давайте тогда сделаем турнир среди третьих составов. Не хотите играть – откажитесь от участия изначально, но не надо выказывать такое неуважительное отношение. Это просто издевательство!

    Почему-то в Германии, Англии, Италии турнир за кубок – престижное соревнование. А у нас, как только две игры в неделю в календаре, все сразу жалуются: ой, проблема, ой, все болит! Раньше и больше играли, и все было нормально. А сейчас приезжает команда Премьер-лиги в другой город. Болельщики хотят видеть основной состав, а команды выставляют резерв. Как же так?! Ведь зритель из глубинки покупал билеты, шел именно на игроков основы, мечтал увидеть их на поле, жил этим. А видит резерв. Это неуважение к зрителю.

    Клубы РФПЛ массово вылетели из Кубка России. Это провал?

    Источник: Rusfootball.info

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    22.09.2017 18:12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 22 сентября 2017, 21:13

      Бред, по-моему все очевидно - в тех странах, что он перечислил развитый капитализм, там футбол это прибыльный бизнес епт. И кубок в том числе

      0
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      Рейтинг: +55

      zlopixatel 22 сентября 2017, 20:43

      Раньше играли больше двух игр в неделю?

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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 22 сентября 2017, 20:26

      Просто надо увеличить в несколько раз награду за медали в кубке, а то, небось, дошедшей команде до финала не всегда удается банально авиарейсы в разные уголки России окупить

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 сентября 2017, 20:09

      Да хватит эту бодягу уже, сделать проще - хозяин поля по жребию и настоящая жеребьевка 1/8 после 1/16. Сетку заранее и все клубы ПЛ на выезд - эта система только в России.

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      Рейтинг: +370

      splint1989 22 сентября 2017, 20:08

      Что в Англии турнир серьезный о чем тыпока команды не попадут в 1/4 трнира р=там играет молодешь, Канчельскис еще раз решил хапануть и высказать свои бредовые мысли!!!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 сентября 2017, 20:02

      как будто 70 % основного состава не могут слить игру..

      критерии несерьезного отношения к Кубку какие? проигрыш? не факт..
      давняя тема.. и в ближайшее время навряд ли что то предпринимать будут в этом отношении.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 сентября 2017, 19:47

      Надо проигравших топов обязать играть утешительный турнир во Владивостоке по средам.

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      Рейтинг: +423

      Drapik 22 сентября 2017, 19:37

      Дурак. Вроде бы и в Европе поиграл, а дурак. Нельзя заставлять играть. Можно заставлять тренироваться, платить налоги, копать траншеи - но играть - нельзя.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 сентября 2017, 19:36

      Штрафы здесь ни причем ! Смешно ! Статус Кубка нужно поднимать , и причем в рамках российского футбола , а не УЕФА !

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 22 сентября 2017, 19:22

      Разница между ФНЛ и РФПЛ по бюджетам колоссальная,для команд РФПЛ это больше помеха в чемпионате,чем престижный кубок,а для команд ФНЛ 1)возможность заработать ,2)игроку: показать себя перед тренерами и скаутами 3)для них это топ трофей.

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