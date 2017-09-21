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    Клубы РФПЛ массово вылетели из Кубка России. Это провал?


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    Голосов: 8
    21.09.2017 22:35
    Из шестнадцати клубов осталось только шесть.

    Повальный вылет клубов РФПЛ происходил не всегда

    В прошлом Кубке России, несмотря на вылет «Спартака» и ЦСКА, в целом провальным выступление клубов РФПЛ назвать было нельзя – борьбу в 1/8 финала продолжили всего пять команд из ФНЛ (кстати, три из них – «Динамо», «Тосно» и «СКА-Хабаровск» – в итоге вышли в Премьер-лигу). В позапрошлом турнире в 1/16 финала и вовсе вылетело лишь три элитных клуба – «Рубин», «Ростов» и «Мордовия». Куда хуже для клубов РФПЛ матчи сложились в сезоне-2013/14 – всего шесть команд выбралось в 1/8 финала.

    Самым неудачным в этом плане был розыгрыш-2009/10 – лишь четверо (!) из РФПЛ преодолели первую стадию – это «Зенит», «Москва», «Спартак» и «Амкар», причем два московских клуба попали друг на друга сразу же в 1/8-й. Но это самый яркий пример безразличия к турниру.

    Сейчас – повторение сезона трехлетней давности, лишь шесть клубов из РФПЛ смогли выбраться в 1/8 финала, это «Спартак», «Рубин», «Ростов», «Тосно», «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

    Дубль ставили далеко не все

    Какую-либо закономерность в матчах 1/16 финала этого турнира Кубка России найти сложно. Правило «поставил основной состав – обязательно победил» тут не всегда работает. «Спартак», «Рубин», «Ахмат», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» выставили главные составы, и если москвичи и казанцы прошли дальше без проблем, то грозненцев поколотили в Красноярске (0:3), да и Тула тоже проиграла. Хабаровчане победили, но с трудом.

    Близкими к основным были составы у «Урала», «Краснодара», «Ростова» и «Динамо», но из этой компании дальше прошли лишь ростовчане. Уральцев грохнули в Ярославле (0:3), «Краснодар» сенсационно погорел в Томске (1:2), а динамовцы по пенальти уступили команде из ПФЛ (причем в своей зоне «Спартак-Нальчик» – всего лишь середняк).

    «Уфа», «Амкар» и «Локомотив» тоже выставили практически оптимальные составы. И тут тоже результаты разные – уфимцы проиграли в серии пенальти аутсайдеру ФНЛ, пермяки выиграли, причем вообще крупнее всех на этой стадии (4:0), а «Локо» – действующий победитель турнира – вылетел в овертайме. И вновь никакой закономерности.

    Смешанный состав позволил «Тосно» спокойно обыграть «Тюмень», а вот «Анжи» и ЦСКА выставили фактически вторые составы и дружно вылетели. Дублем играл и «Зенит», но из его резерва вполне можно сложить еще одну крутую команду для РФПЛ. Она, кстати, задала самый интригующий матч на этой стадии и в итоге распрощалась с турниром в первой же игре.

    Что с сеткой

    В четвертьфинал Кубка России выйдут минимум три клуба из ФНЛ – именно столько пар в 1/8 финала образуют команды из этой лиги. Из других наблюдений – в полуфинал не пройдет либо «Спартак», либо «Рубин» (они сводятся уже в четвертьфинале), зато на этой стадии совершенно точно окажется кто-либо из следующих команд: «Томь», «Тосно», «Енисей», «Луч-Энергия». Лучшая из этой четверки в итоге будет играть в полуфинале со «Спартаком» или «Рубином» (а возможно и с «Крыльями Советов» или даже нальчикским «Спартаком»).

    В другой части сетки «Авангард» и «Тамбов» будут бороться за выход в полуфинал с победителем противостояния «Ростова» и «Амкара». Соперником по полуфиналу станет лучшая команда из четверки «Шинник», «Олимпиец», «СКА-Хабаровск»,«Динамо» Санкт-Петербург. Дух захватывает от возможных противостояний.

    Что с турниром

    Разговоры о скучности и ненужности Кубка России всплывают один-два раза каждый год, а затем тут же затихают. Журналисты представляют, что турнир командам РФПЛ совсем не нужен, и что нужно что-то менять в формате, чтобы смотреть его было интереснее. Но все заканчивается на уровне разговоров, потому что альтернативы на самом деле нет. ЦСКА не хочет думать о курском «Авангарде», когда за неделю нужно еще сыграть дерби с «Динамо» и принять дома «Манчестер Юнайтед». «Спартак», напротив, трофей не брал давно, так что можно сыграть основой в Кубке, даже с учетом игры чемпионата в субботу и тяжелом матче с «Ливерпулем» в следующий вторник.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», Картинкамация
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +677

      vodomut 23 сентября 2017, 08:20

      кубок теряет популярность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 22 сентября 2017, 23:15

      СпамТак из ЛЧ в ЛЕ там попасть на Зенит и уехать домой

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 сентября 2017, 22:30

      дружно забили на кубок но почему это сделал краснодар не понятно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 22 сентября 2017, 13:19

      Это же наоборот интересно, когда мало клубов из вышки! В этом и есть красота кубка. Борьба, амбиции маленьких клубов. Масимо походу сделает ставку на кубок, типа чемпионат сливают, и ЛЧ хз пока, а вот вам на фоне этого трофей, и группа ЛЕ! Думаю кто-то из Рубина, Спартака или Тосно возьмут кубок

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Bronholm 22 сентября 2017, 13:50

      Тактический поворот курса по ходу пьесы.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 12:47

      Кто хотел, тот прошел. Кто не хотел, как кони, слил кубок. А Краснодар, Локо и Зенит вышибли не спрашивая желания.Сопли льют и арбитров винят.

      13
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 сентября 2017, 12:46

      да, было бы не плохо в этом году хотя бы кубок взять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch 22 сентября 2017, 12:42

      Да просто перед Чемпионатом Мира никто не хочет нагружать игроков!Вот и сливаются!

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 сентября 2017, 10:49

      кубок нужен тем, кто хочет в ЕК, в этом году Спартак...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > bolela_16 22 сентября 2017, 11:44

      Спартак будет в тройке, Краснодар опять мимо ЕК поедет.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 сентября 2017, 10:03

      спартак нацелился на кубок

      1
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      Рейтинг: +141

      datura 22 сентября 2017, 10:01

      А мне этот турнир нравится! Нравится его непредсказуемость, забавно когда клубы ПФЛ внезапно побеждают топ клубы. Турниры должны быть разные и такой весёлый турнир на быстрое выбывание не самый плохой аргумент для нашего медленного футбола! Ну вот хотя бы например такая шутка вам - СПАРТАК СПАРТАКА ВЫБЬЕТ ИЗ КУБКА! Ну где как не в кубке? :)))

      2
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