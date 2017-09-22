Ткаченко: «У Геркуса разногласия с Семиным»

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко дал понять, что у президента «Локомотива» Ильи Геркуса и главного тренера команды Юрия Семина имеются разногласия. По словам Ткаченко, железнодорожникам необходимо объединиться, чтобы избежать проблем.

– У Геркуса и Семина трудности с коммуникацией?

– Нет, это вопрос нетерпения тренера со стороны руководства клуба. Заметно в каждом интервью, каждой реплике, даже гримасе. Команда идет в лидерах, наигрывает молодежь… Ну так похвалите! А вместо этого встреча в узком кругу с болельщиками, на которой говорят, что это не Семин, а ребята сами себя тренируют. Известно, что Юрия Палыча хотели убрать, даже несмотря на победу в Кубке России…

– Это что, ревность?

– Расскажу историю из своего прошлого. В Самаре. Помните 2001 год? Идем на первом месте, никаких проблем. Все вокруг: «Тарханов, Тарханов!» Проснулась какая-то ревность к Федорычу. А мне кажется, что это я молодец! Это я работаю с болельщиками – и стадион битком. Это и я руководил селекцией вместе с Тархановым, а про меня ни слова. И у меня началось: «Какой Тарханов? Ведь это же я сделал!» 40 минут вел себя так, как полный м…к. Сам с собой, слава богу. Потом просто понял: это мой тренер. Его успехи – мои успехи.

Разногласия не у Семина с клубом, а у Геркуса с Семиным. Может быть, у Геркуса с командой. Нужно найти в себе силы, чтобы признать – какой бы ни был специалист, а его успехи это и твои – Ильи Геркуса. Надо найти силы, помочь им как-то. Только «Локомотив Юнайтед» может добиваться успеха.

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