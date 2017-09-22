Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ткаченко: «У Геркуса разногласия с Семиным»

    Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко дал понять, что у президента «Локомотива» Ильи Геркуса и главного тренера команды Юрия Семина имеются разногласия. По словам Ткаченко, железнодорожникам необходимо объединиться, чтобы избежать проблем.

    – У Геркуса и Семина трудности с коммуникацией?

    – Нет, это вопрос нетерпения тренера со стороны руководства клуба. Заметно в каждом интервью, каждой реплике, даже гримасе. Команда идет в лидерах, наигрывает молодежь… Ну так похвалите! А вместо этого встреча в узком кругу с болельщиками, на которой говорят, что это не Семин, а ребята сами себя тренируют. Известно, что Юрия Палыча хотели убрать, даже несмотря на победу в Кубке России…

    – Это что, ревность?

    – Расскажу историю из своего прошлого. В Самаре. Помните 2001 год? Идем на первом месте, никаких проблем. Все вокруг: «Тарханов, Тарханов!» Проснулась какая-то ревность к Федорычу. А мне кажется, что это я молодец! Это я работаю с болельщиками – и стадион битком. Это и я руководил селекцией вместе с Тархановым, а про меня ни слова. И у меня началось: «Какой Тарханов? Ведь это же я сделал!» 40 минут вел себя так, как полный м…к. Сам с собой, слава богу. Потом просто понял: это мой тренер. Его успехи – мои успехи.

    Разногласия не у Семина с клубом, а у Геркуса с Семиным. Может быть, у Геркуса с командой. Нужно найти в себе силы, чтобы признать – какой бы ни был специалист, а его успехи это и твои – Ильи Геркуса. Надо найти силы, помочь им как-то. Только «Локомотив Юнайтед» может добиваться успеха.

    «Локомотив» пытается уволить Семина. Главный скандал российского футбола, о котором все молчат

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2017 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 сентября 2017, 11:46

      Сколько лет издевались над Локомотивом всякие разные эксперды в руководстве компании РЖД, но в итоге всегда возвращались к Юрию Павловичу с просьбой вытащить клуб из дерьма. Семину время нужно на создание команды, он молодежь в состав тянет, а торопыги хотят всё и сразу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 22 сентября 2017, 22:44

      > вопрос нетерпения тренера со стороны руководства клуба
      йоп.. надо ж так сказать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 сентября 2017, 20:01

      Илья, дни проведенные тобой рядом с Палычем - лучшие дни твоей жизни, ты гадишь сам себе на голову.Ты в ЛОКО, а значит у миллионов на виду. Опомнись, ваш тандем с Палычем на сегодня самый перспективный в нашем футболе потенциально. Удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 сентября 2017, 18:48

      Гнать на @@@ Геркуса ........ Палыч это сила !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      avera 22 сентября 2017, 17:52

      Геркус - Смородская в мужских штанах?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > avera 22 сентября 2017, 20:47

      А почему со знаком вопроса?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 22 сентября 2017, 15:07

      Да-уж !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11