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    Билеты на матч сборной России с Ираном стоят от 300 рублей

    Стали известны цены на билеты на товарищеский матч между сборными России и Ирана.

    Самый дешевый билет в онлайн-продаже на игру можно будет приобрести за 300 рублей. Следующие категории – 400, 500 и 700 рублей.

    Напомним, что встреча Россия – Иран пройдет в Казани 10 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2017 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      crcaarod 22 сентября 2017, 16:43

      Все нормально с ценами теперь.
      С городом проведения - более-менее.
      Не устану повторять - когда уже сборная сыграет в таких городах как Пермь, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск?
      С Южной Кореей в самый раз играть на ДВ!

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