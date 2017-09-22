Билеты на матч сборной России с Ираном стоят от 300 рублей

Стали известны цены на билеты на товарищеский матч между сборными России и Ирана.

Самый дешевый билет в онлайн-продаже на игру можно будет приобрести за 300 рублей. Следующие категории – 400, 500 и 700 рублей.

Напомним, что встреча Россия – Иран пройдет в Казани 10 октября.