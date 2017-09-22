Ткаченко: «Переход Петковича в «Спартак» – ошибка»

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко выразил мнение, что «Спартаку» не стоило подписывать защитника Марко Петковича. Также Ткаченко отметил, что красно-белые зря доверили селекционную работу главному тренеру Массимо Каррере.

– Как у тренера, который только что взял титул, мог появиться такой футболист, как Петкович?

– Так это могло произойти как раз исключительно у специалиста, выигравшего чемпионат. Не случись этого – не оставалось бы ни одного шанса, что подобный исполнитель окажется в команде. Переход Петковича – ошибка, но они случаются у всех. Ее причина? Разное может быть, но, думаю, прислушался к окружению, а оно посчитало это хорошим трансфером. Почему? Может быть, не разбираются в футболе. Или видят то, чего мы не видим – и потом нам станет стыдно. А может быть, как раз видят то, что и мы… Коррупция? Вряд ли. Коррупция лично Карреры? 100 процентов – нет!

– Как вы оцениваете подход, когда тренер занимается селекцией?

– Это ужасно! Нигде в мире такого нет, кроме «Арсенала». И к чему это лондонцев привело? Так же ужасно, когда тренера вообще не спрашивают. Без тренера это делать невозможно, в «Спартаке», в том числе. Однако последнее слово никогда не должно быть тренерское.

– У Карреры оно – первое. И вот мы видим Петковича, и вот едва не появляется Нойштедтер…

– Я не хочу давать оценку Роме – он приятный парень. Тут дело в другом. Помните майский совет директоров, когда еще не высохло шампанское? Именно тогда прозвучало громкое, однозначное заявление о том, что селекция полностью доверена Каррере. Вот там они его и передули. А когда опомнились и попытались немножко поправить, это всем показалось скандальным.

Поймите меня правильно: итальянец – классный малый, но опыта преодоления таких трудностей, с какими он столкнулся сейчас, у него нет. Здесь важно им всем его поддержать.