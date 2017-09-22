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    Ткаченко: «Переход Петковича в «Спартак» – ошибка»

    Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко выразил мнение, что «Спартаку» не стоило подписывать защитника Марко Петковича. Также Ткаченко отметил, что красно-белые зря доверили селекционную работу главному тренеру Массимо Каррере.

    – Как у тренера, который только что взял титул, мог появиться такой футболист, как Петкович?

    – Так это могло произойти как раз исключительно у специалиста, выигравшего чемпионат. Не случись этого – не оставалось бы ни одного шанса, что подобный исполнитель окажется в команде. Переход Петковича – ошибка, но они случаются у всех. Ее причина? Разное может быть, но, думаю, прислушался к окружению, а оно посчитало это хорошим трансфером. Почему? Может быть, не разбираются в футболе. Или видят то, чего мы не видим – и потом нам станет стыдно. А может быть, как раз видят то, что и мы… Коррупция? Вряд ли. Коррупция лично Карреры? 100 процентов – нет!

    – Как вы оцениваете подход, когда тренер занимается селекцией?

    – Это ужасно! Нигде в мире такого нет, кроме «Арсенала». И к чему это лондонцев привело? Так же ужасно, когда тренера вообще не спрашивают. Без тренера это делать невозможно, в «Спартаке», в том числе. Однако последнее слово никогда не должно быть тренерское.

    – У Карреры оно – первое. И вот мы видим Петковича, и вот едва не появляется Нойштедтер…

    – Я не хочу давать оценку Роме – он приятный парень. Тут дело в другом. Помните майский совет директоров, когда еще не высохло шампанское? Именно тогда прозвучало громкое, однозначное заявление о том, что селекция полностью доверена Каррере. Вот там они его и передули. А когда опомнились и попытались немножко поправить, это всем показалось скандальным.

    Поймите меня правильно: итальянец – классный малый, но опыта преодоления таких трудностей, с какими он столкнулся сейчас, у него нет. Здесь важно им всем его поддержать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2017 13:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 сентября 2017, 21:39

      Агенты впарили. Кто-то говорил о трёх миллионах комиссионных за бесплатного игрока. Спортивный директор нужен.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 сентября 2017, 19:00

      вся страна видела и видит, что комбаров с ещенко дно. даже марибор после матча заявил, что они планировали воспользоваться слабыми краями спартака. все это видят. ну купите же вы двух крайних защей. не звёзд, хотя бы просто молодых середнячков. а лучше сплавьте комбарова с ещенко и пригласите 4 крайних. но спартак арендовал хава, купил напа и сомнительного заща.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 15:00

      Как это тренер не должен заниматься селекцией?Какой тогда с него спрос?Ткаченко нагло врёт,представьте что Зидану подсовывают игрока которого он не ждёт.Да игрок тогда вообще на поле не выйдет,никогда.

      2
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 22 сентября 2017, 14:38

      Комент дает чувак просравший Крылья Советов? оригинально....

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 сентября 2017, 14:17

      Федуну скажи об этом

      0
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      Рейтинг: +107

      Matu 22 сентября 2017, 14:16

      Давайте теперь всё на Карреру валить... Пусть поработает спокойно...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 14:10

      А кто сказал ,что селекцией занимался Каррера ? Это что заказная статья Наиля Измайлова ? Полностью провалили трансферную политику ,и теперь пытаются все свалить на Карреру? Лично для меня статья для слепо-глухих идиотов.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 сентября 2017, 14:01

      его скорей всего и брали на подмену

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 сентября 2017, 13:37

      Если бы речь шла кого брать Дани Алвеша, например, или Петковича, то тогда, да, приобретение Петковича - ошибка. Но в Спартак то никого не могли заманить! Никакими пряниками. Так что лучше уж Петкович на замену Ещенко, чем вообще никто. Нам очень срочно нужны хорошие латерали на оба фланга, но их нет.

      10
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > oyabun 22 сентября 2017, 13:56

      да,Спартак газпромовскими деньгами не имеет права сорить

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