Педро Роша: «Счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, как проходит его адаптация в России.

Напомним, что бразильский форвард перешел в московский клуб этим летом из «Гремио» за 12 миллионов евро.

«Думаю, что все-таки адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это и мой первый опыт игры в европейском клубе. Для себя отмечаю, что все идет лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее. Честно признаться, даже не думал о продолжении карьеры в Европе. Предложение поступило настолько неожиданно, что у меня и времени-то на раздумья не было. Агент позвонил, сказал: «Тобой интересуется «Спартак». Мы обсудили детали, и я загорелся идеей перехода. Закрыли сделку за один день.

Обычно все происходит более взвешенно. Берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, — переговорить с родителями. Выслушал все «за» и «против». «За» перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: «Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть».

Мне было очень интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о красно-белых. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист», – заявил Роша.