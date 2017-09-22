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    Педро Роша: «Счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, как проходит его адаптация в России.

    Напомним, что бразильский форвард перешел в московский клуб этим летом из «Гремио» за 12 миллионов евро.

    «Думаю, что все-таки адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это и мой первый опыт игры в европейском клубе. Для себя отмечаю, что все идет лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее. Честно признаться, даже не думал о продолжении карьеры в Европе. Предложение поступило настолько неожиданно, что у меня и времени-то на раздумья не было. Агент позвонил, сказал: «Тобой интересуется «Спартак». Мы обсудили детали, и я загорелся идеей перехода. Закрыли сделку за один день.

    Обычно все происходит более взвешенно. Берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, — переговорить с родителями. Выслушал все «за» и «против». «За» перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: «Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть».

    Мне было очень интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о красно-белых. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист», – заявил Роша.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.09.2017 12:52
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 18:13

      Золотые слова. Быстрой адаптации и побольше результативных действий!

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 сентября 2017, 17:05

      Хватит целовать ФК "Спартак" в мягкие ткани! Эпоха Великого российского футбола, а равно как с всех клубов, включая ФК "Спартак", закончилась с моментом развала СССР.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 22 сентября 2017, 15:08

      Да, уж...Гремио великий клуб, все победы в прошлом веке. Последнее чемпионство 1996 года, в 2004 году вылетел в Серию Б, в 2007 году клуб дошёл до финала Кубка Либертадорес.

      -2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 сентября 2017, 14:45

      Удачи,будем ожидать результатов!

      6
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 сентября 2017, 14:44

      Ему не надоело болтат

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 22 сентября 2017, 14:28

      Педроша: Выслушал все «за» и «против». «За» перевесили. ( "За" - это зарплата)

      -1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 22 сентября 2017, 14:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хрю хрю ёпта!

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 14:07

      Удачи и успехов в Спартаке.

      6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 сентября 2017, 13:53

      За 16 лет ни одного трофея....значит тоже величайший. К тому же обладатель кубка Соль. а такого кубка даже у Реала нет...

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Чикомас 22 сентября 2017, 18:08

      Соль у тебя в голове)) Хотя...Там походу даже ее нет.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 13:45

      Пока много слов о адаптации, величии клуба и счастье!... Когда голы, Педро??!...)
      Промесу в одно лицо утомительно тащить груз забивалы!..)

      "Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам!..." (Альберт Эйнштейн)

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      Рейтинг: +36

      evlev > insider_retro 22 сентября 2017, 14:27

      Ну- его на поле то еще не было. Промес будет подавлять- без этого никуда. По-поводу цитаты-странно. Слишком умнО и не понятно.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > evlev 22 сентября 2017, 14:36

      ... если он обрёл счастье по жизни и грезит спортивными чемпионствами, то дураков, тачки и фестивали надо по боку....
      Я так понял, а Альберт, может и что другое подразумевал...)

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      Рейтинг: +36

      evlev > insider_retro 22 сентября 2017, 15:11

      Про дураков, тачки и фестивали он вроде бы не говорил. Счастье- это его понимание. А в остальном..? Мне кажется и чемпионом будет и в Европе засветиться.

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