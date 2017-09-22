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    Колосков: «Кто пойдет на финал Кубка «СКА-Хабаровск» – «Тосно» в «Лужники»?»

    Бывший глава РФС Вячеслав Колосков считает, что вылет большего числа клуба Премьер-лиги из Кубка России говорит о деградации местного футбола. По его словам, нужно подумать над введением санкций за подобное отношение к турниру.

    – Клубы элитного футбольного дивизиона игнорируют Кубок России. Почему?

    – Надо спросить у руководителей футбольных клубов, почему они так относятся к некогда очень престижному турниру. Испокон веков это был ценный титул, не нами придумано, а теперь они ломают эту традицию. Раньше за Кубок бились так же, как за чемпионат, а то и пожестче. Постепенно кому-то пришла в голову бредовая мысль, что сил футболистам якобы не хватит, что надо экономить силы, на два фронта не играть.

    – Устают же.

    – Экономить силы – значит плохо тренироваться. С этой идеей пошла деградация российского футбола. И беда, наверное, в том, что тренерам и игрокам подчас нужно найти причину, чтобы плохо тренироваться, готовиться. За границей ведущие футболисты играют по 70 игр, у нас – 40. Там через два дня на третий играют, у нас сыграли десять туров раз в неделю – и они уже все устали, с травмами по полкоманды. Это как вообще понимать?

    – Возможны ли штрафы за поражение или отправку дубля? Или, наоборот, введение призового фонда?

    – Призовой фонд надо откуда-то брать. Неоткуда сейчас. Штрафы можно применять только в том случае, если команда отказалась от участия. У нас же прописан лимит «6+5», давайте и здесь цифру просчитаем, это возможно. Виталий Мутко как-то правильно говорил – надо возвращать финал Кубка на центральный стадион в «Лужниках». При всем уважении – кто пойдет на финал «СКА-Хабаровск» – «Тосно»? Такая девальвация турнира – полное безобразие.

    Источник: Life

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    22.09.2017 09:29
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 28 сентября 2017, 14:03

      Ну как это кто пойдет? Запасные, тренеры, врачи, массажисты, ну может быть и руководители этих клубов (СКА Хабаровск и Тосно).

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:17

      Не, там Амкар будет играть.

      2
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 22 сентября 2017, 13:06

      1/8 Спартак Москва-Спартак Нальчик, Угадайте пройдёт ли дальше Спартак?

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 сентября 2017, 12:31

      они и до полуфинала не дойдут

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 22 сентября 2017, 12:20

      Я б пошол,пусть меня пригласят

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 сентября 2017, 11:50

      а почему все для команд высший лиги??? рад за тех кто продул, это значит им так нужен этот кубок!!

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 сентября 2017, 11:50

      Колосков! Я пойду, а вам там делать НЕЧЕГО!
      Весь дальний Восток приедет поддержать команду, да и болельщики Тосно приедут на бесплатных автобусах!
      Плюс дети их футбольных школ приедут и их пригласят!
      Это будет НАСТОЯЩИЙ праздник футбола!
      Радоваться надо, а не выражать недовольство!
      Колосков!
      Вы что??? «СКА-Хабаровск» и «Тосно» вы не считаете за клубы???
      Они что не достойны сграть в «Лужниках»???
      Они достойны и пусть играют, если получат право и выйдут в финал кубка России!!!
      Будем всегда РАДЫ!!!
      Кубок тем и интересен, что требует к себе ВНИМАНИЯ, а не безразличия.
      Клубы РФПЛ смалодушничали и понадеялись на АВОСЬ, но не ПРОНЕСЛО, а ВЫНЕСЛО и пролетело МИМО Кубка России сезона 2017/18!
      Смею вас заверить, что и дальше будет интересная кубковая борьба!
      Есть вероятность того, что один из клубов ФНЛ завоюет Кубок!
      Вот это будет победа, так победа!
      И не просто победа, а кубковая ПОБЕДА!
      С вручением ГЛАВНОГО кубкового приза победителю!
      Есть за что побороться тем, кто очень хочет ПОБЕДИТЬ и ЗАВОЕВАТЬ Кубок!
      А мы пожелаем всем только успеха!
      Играйте! Побеждайте! Завоюйте!
      Кубок России ждёт своего НОВОГО обладателя, потому что Локомотив сложил свои кубковые полномочия!
      Но за кубок надо ещё побороться и вся борьба ещё ВПЕРЕДИ!
      Всем ОТЛИЧНЫХ кубковых БАТАЛИЙ и самоотверженной футбольной борьбы по всем футбольным правилам, без судейских скандалов наших арбитров!
      Уж ОЧЕНЬ плохо и БЕЗОБРАЗНО они работают на матчах!
      Что ни матч, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
      Сколько можно арбитрам ПАРТАЧИТЬ и скандально судить???

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Popularov 22 сентября 2017, 18:08

      Дружище,завязывай..
      Тут простые люди общаються.
      А твои мысли-скакуны тут не по адресу...
      пиши Мудько,Будогозкому,на худой конец в Кремль....
      И глядишь ,твои страдания ,воздадутся!
      А здесь,увы...народ итак в напряге,а ты еще им соль на сахар сыпишь!
      Обмозгуй...

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      Рейтинг: +664

      Небесная 22 сентября 2017, 11:32

      Да задрали уже все на Европу равнять, пусть хоть каждый день там игры проводят: пешком можно обойти всю Европу за три дня, грубо говоря.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 сентября 2017, 11:30

      Кто то пойдёт

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 22 сентября 2017, 11:20

      Во первых Колосков имел возможность что то поменять в футболе еще в СССР.Но эту возможность профукал.А во вторых сейчас у руля другие и им мнение тов.Колоскова до лампочки.Ну и в третьих Кубок дает путевку в ЛЕ.Чем не мотивация?

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