Динияр Билялетдинов не планирует возвращаться в РФПЛ

Из Эстонии было хорошее предложение. Можно было Звездой стать. Куда кривая судьбы выведет? Гибралтар сейчас активно прибавляет, это же Европа!
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что принципиально не хотел продолжать карьеру в российской лиге, сделав упор на переход в иностранный чемпионат. По его словам, предложение литовского «Тракая» его полностью устроило.
– По условиям договорились быстро. Причем сделали это еще в Москве, потом оставалось только прилететь в Литву с некоторыми документами. И все, годовое соглашение с «Тракаем» подписано.
– Были ли предложения от российских клубов?
– Ставил задачу уехать в другой чемпионат.
– То есть ни одно из предложений в РФПЛ не устроило?
– Нет, просто хотел попробовать что-то новое, поиграть за рубежом в новом чемпионате.
– Но в нашу лигу вернетесь?
– Трудно сказать, куда кривая судьбы выведет (смеется). Всякое бывает, но сейчас хочу попробовать что-то новое. И сейчас не хотел бы возвращаться в РФПЛ.
Физически чувствую себя нормально. Правда, пока не хватает игрового ритма и тонуса. До подписания контракта в Москве я тренировался шесть раз в неделю. Никакого лишнего веса, проблем с дыханием у меня нет. Я и в футбол играл, и в тренажерном зале работал, и ежедневно по 9–10 км бегал.
– На какой позиции вас видят в «Тракае»?
– Второй форвард.
– То есть ждать много голов?
– Я никогда не был бомбардиром, и в «Тракае» нужно больше «подносить», чем забивать