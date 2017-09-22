Динияр Билялетдинов не планирует возвращаться в РФПЛ

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что принципиально не хотел продолжать карьеру в российской лиге, сделав упор на переход в иностранный чемпионат. По его словам, предложение литовского «Тракая» его полностью устроило.

– По условиям договорились быстро. Причем сделали это еще в Москве, потом оставалось только прилететь в Литву с некоторыми документами. И все, годовое соглашение с «Тракаем» подписано.

– Были ли предложения от российских клубов?

– Ставил задачу уехать в другой чемпионат.

– То есть ни одно из предложений в РФПЛ не устроило?

– Нет, просто хотел попробовать что-то новое, поиграть за рубежом в новом чемпионате.

– Но в нашу лигу вернетесь?

– Трудно сказать, куда кривая судьбы выведет (смеется). Всякое бывает, но сейчас хочу попробовать что-то новое. И сейчас не хотел бы возвращаться в РФПЛ.

Физически чувствую себя нормально. Правда, пока не хватает игрового ритма и тонуса. До подписания контракта в Москве я тренировался шесть раз в неделю. Никакого лишнего веса, проблем с дыханием у меня нет. Я и в футбол играл, и в тренажерном зале работал, и ежедневно по 9–10 км бегал.

– На какой позиции вас видят в «Тракае»?

– Второй форвард.

– То есть ждать много голов?

– Я никогда не был бомбардиром, и в «Тракае» нужно больше «подносить», чем забивать