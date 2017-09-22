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    Динияр Билялетдинов не планирует возвращаться в РФПЛ

    Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что принципиально не хотел продолжать карьеру в российской лиге, сделав упор на переход в иностранный чемпионат. По его словам, предложение литовского «Тракая» его полностью устроило.

    – По условиям договорились быстро. Причем сделали это еще в Москве, потом оставалось только прилететь в Литву с некоторыми документами. И все, годовое соглашение с «Тракаем» подписано.

    – Были ли предложения от российских клубов?

    – Ставил задачу уехать в другой чемпионат.

    – То есть ни одно из предложений в РФПЛ не устроило?

    – Нет, просто хотел попробовать что-то новое, поиграть за рубежом в новом чемпионате.

    – Но в нашу лигу вернетесь?

    – Трудно сказать, куда кривая судьбы выведет (смеется). Всякое бывает, но сейчас хочу попробовать что-то новое. И сейчас не хотел бы возвращаться в РФПЛ.

    Физически чувствую себя нормально. Правда, пока не хватает игрового ритма и тонуса. До подписания контракта в Москве я тренировался шесть раз в неделю. Никакого лишнего веса, проблем с дыханием у меня нет. Я и в футбол играл, и в тренажерном зале работал, и ежедневно по 9–10 км бегал.

    – На какой позиции вас видят в «Тракае»?

    – Второй форвард.

    – То есть ждать много голов?

    – Я никогда не был бомбардиром, и в «Тракае» нужно больше «подносить», чем забивать

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2017 09:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 сентября 2017, 23:19

      Из Эстонии было хорошее предложение. Можно было Звездой стать. Куда кривая судьбы выведет? Гибралтар сейчас активно прибавляет, это же Европа!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 12:30

      Реклама была в 90-2000-е - "При всём богатстве выбора - альтернативы нет!" ТОЛЬКО клуб прибалтики!!!... Жёсткие рамки сам себе поставил, видно, не от хорошей жизни... Без злорадства, но лучше вообще не говорить подобного...

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 22 сентября 2017, 10:47

      "...не планирует возвращаться в РФПЛ"
      Вот ГОРЕ-то!...

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 сентября 2017, 09:27

      даже в Китай не взяли Билю... дно дна...

      1
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > кошмарик 22 сентября 2017, 21:13

      Не футболист, а балерина!!!

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