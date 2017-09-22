Новый спортивный директор «ПСЖ» сорвал трансфер Обамеянга из «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал по какой причине он не смог перейти в «ПСЖ» минувшим летом.

«В начале июня я встречался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Это было еще до назначения Антеру Энрике на пост спортивного директора клуба. После же его прихода в клубе решили, что я им не нужен.

Китай? Я всерьез не рассматривал возможность переезда в этот чемпионат, это было бы непрофессионально», – рассказал Обамеянг.

Известно, что в услугах Обамеянга был заинтересован также «Милан».