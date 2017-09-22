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    Новый спортивный директор «ПСЖ» сорвал трансфер Обамеянга из «Боруссии»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал по какой причине он не смог перейти в «ПСЖ» минувшим летом.

    «В начале июня я встречался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Это было еще до назначения Антеру Энрике на пост спортивного директора клуба. После же его прихода в клубе решили, что я им не нужен.

    Китай? Я всерьез не рассматривал возможность переезда в этот чемпионат, это было бы непрофессионально», – рассказал Обамеянг.

    Известно, что в услугах Обамеянга был заинтересован также «Милан».

    Источник: Goal.com

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    22.09.2017 08:32
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