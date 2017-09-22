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    Обамеянг верит, что у Дембеле получится помочь «Барселоне»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причинах, которые толкнули Усмане Дембеле к забастовке, когда он еще был игроком немецкого клуба.

    «Да, он немного переборщил с забастовкой. Но он мой друг, и я не буду его осуждать за это. Я прекрасно понимаю Усмана: переход в «Барселону» был его мечтой.

    Ему в новом клубе будет нелегко, но он из тех, кто быстро адаптируется. У него в «Барселоне» все будет хорошо, пусть и не сразу. Жаль, что он получил эту травму. После ее залечивания, Усмане очень поможет «Барселоне», – сказал Обамеянг.

    Напомним, трансфер Дембеле из немецкого клуба обошелся «Барселоне» в 105 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2017 06:15
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