Обамеянг верит, что у Дембеле получится помочь «Барселоне»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причинах, которые толкнули Усмане Дембеле к забастовке, когда он еще был игроком немецкого клуба.

«Да, он немного переборщил с забастовкой. Но он мой друг, и я не буду его осуждать за это. Я прекрасно понимаю Усмана: переход в «Барселону» был его мечтой.

Ему в новом клубе будет нелегко, но он из тех, кто быстро адаптируется. У него в «Барселоне» все будет хорошо, пусть и не сразу. Жаль, что он получил эту травму. После ее залечивания, Усмане очень поможет «Барселоне», – сказал Обамеянг.

Напомним, трансфер Дембеле из немецкого клуба обошелся «Барселоне» в 105 миллионов евро.