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    Матч с «Крыльями Советов» стал для Тарасова 150-м за «Локомотив»

    «Локомотив» в матче 1/16 финала Кубка России уступил «Крыльям Советов» (2:3) и выбыл из розыгрыша турнира. Полузащитник Дмитрий Тарасов провел 150-й матч за клуб.

    Хавбек пополнил состав железнодорожников в марте 2010 года, перейдя из «Москвы». В составе красно-зеленых игрок сборной России выиграл Кубок России-2016/17. В текущем сезоне 30-летний Тарасов принял участие в 12-ти встречах, в которых забил один мяч.

    Рекордсменом по количеству игр за «Локомотив» является экс-капитан команды Дмитрий Лоськов. Двукратный чемпион России провел клуб 421 матч.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    22.09.2017 01:01
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