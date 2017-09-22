Матч с «Крыльями Советов» стал для Тарасова 150-м за «Локомотив»

«Локомотив» в матче 1/16 финала Кубка России уступил «Крыльям Советов» (2:3) и выбыл из розыгрыша турнира. Полузащитник Дмитрий Тарасов провел 150-й матч за клуб.

Хавбек пополнил состав железнодорожников в марте 2010 года, перейдя из «Москвы». В составе красно-зеленых игрок сборной России выиграл Кубок России-2016/17. В текущем сезоне 30-летний Тарасов принял участие в 12-ти встречах, в которых забил один мяч.

Рекордсменом по количеству игр за «Локомотив» является экс-капитан команды Дмитрий Лоськов. Двукратный чемпион России провел клуб 421 матч.