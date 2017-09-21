Тихонов: «В матче против «Локомотива» игроки «Крыльев» не жалели себя»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итог победе над «Локомотивом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Я поздравил ребят. Для многих это большая победа, тем более у «Локомотива», можно сказать, был основной состав. Глядя на некоторые кубковые матчи, думаешь: почему нам достался «Локомотив»? Единственное, о чем жалею, — это то, что мы не дотерпели одну минуту. Лишние 30 минут привели к неприятным последствиям. Вы видели, что у Таранова спазм задней поверхности, у Ткачука сводило ноги, как и у Башкирова. Чуть-чуть не дотерпели, и из-за этого провели еще 30 минут, что меня расстраивает. Но, думаю, мы старались, игроки не жалели себя, играли вперед по возможности. И, наверное, заслужили победу своим огромным желанием.

Как будем готовиться к «Енисею»? Сейчас команда едет на базу, будут восстановительные мероприятия. Завтра будут баня, массажи, все остальное. После таких игр, думаю, минимум два дня тренировать футболистов нельзя. Ну а что делать? Будем играть. Конечно, не хотелось играть 120 минут, но раз так получилось, то надо выходить и играть. Будут встречаться два лидера, и я смотрел «Енисей», которому, наверное, было сегодня проще. Тем более они играют дома. Но это футбол, работа такая. Нужно терпеть. Перед игрой просил ребят стараться показать все, что у них есть. Попросил сыграть для зрителей и друг за друга. Это они сегодня и сделали, и ребята молодцы.

Было видно, что «Локомотив» играет жестко. И мою реакцию, думаю, вы тоже видели. Когда один человек четыре раза срывает наши атаки, то, наверное, он заслуживает желтой карточки. Но этого не происходило, и отсюда такая реакция с нашей стороны. Я не обсуждаю другие команды и решения. Это просто мое мнение. Команда играет так, как играет, и соперник может то же самое сказать про нас. Когда команда проигрывает, она хочет отыграться, и поэтому игроки идут в стыки, в отбор, где-то в жесткий отбор. Это современный футбол, и от этого не уйти. Зависит от того, какая будет реакция людей в желтом. Раз они ничего не давали — значит, считали, что так нужно. Они довольно квалифицированные судьи, и у меня к ним нет претензий», — сказал Тихонов.

«Енисей» и «Крылья Советов» делят первое место в турнирной таблице ФНЛ.