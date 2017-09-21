Обухов: «Если «Спартак» не будет терять очки, то еще поборется за чемпионство»

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов после матча Кубка России против «Спартаком» (0:2) оценил перспективы красно-белых в текущем сезоне. Форвард является воспитанником московского клуба.

«Даже не думал, что может быть иначе. В чемпионате у «Спартака» не складывается. «Зенит» выглядит на голову сильнее. Думаю, они сделают ставку на Кубок. Что касается перспектив в чемпионате, то большую роль сыграет вторая часть сезона, нужно хорошо подготовиться зимой. Главное — не терять очки в таких матчах, как с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». Вроде «Спартак» ведет в счете, но проигрывает. Если не будет так терять очки, еще поборется за чемпионство», – сказал 25-летний игрок.

Обухов покинул «Спартак» в июле 2016 года. В текущем сезоне на его счету три гола и пять результативных передач в 13-ти матчах всех турниров за «Кубань».