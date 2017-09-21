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    Обухов: «Если «Спартак» не будет терять очки, то еще поборется за чемпионство»

    Нападающий «Кубани» Владимир Обухов после матча Кубка России против «Спартаком» (0:2) оценил перспективы красно-белых в текущем сезоне. Форвард является воспитанником московского клуба.

    «Даже не думал, что может быть иначе. В чемпионате у «Спартака» не складывается. «Зенит» выглядит на голову сильнее. Думаю, они сделают ставку на Кубок. Что касается перспектив в чемпионате, то большую роль сыграет вторая часть сезона, нужно хорошо подготовиться зимой. Главное — не терять очки в таких матчах, как с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». Вроде «Спартак» ведет в счете, но проигрывает. Если не будет так терять очки, еще поборется за чемпионство», – сказал 25-летний игрок.

    Обухов покинул «Спартак» в июле 2016 года. В текущем сезоне на его счету три гола и пять результативных передач в 13-ти матчах всех турниров за «Кубань».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 20:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 22 сентября 2017, 00:34

      оптимизм это хорошо конечно. но ....думаю спартачи поборятся за кубок

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > ГенГриг 22 сентября 2017, 07:28

      за кубок теперь обязаны побороться.Но будем надеяться что и в чемпионате составят конкуренцию

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 21 сентября 2017, 22:03

      Не гоните на пацана- он просто хочет поднять значение своей победы! Так то, выиграть у нынешнего Спартака, не очень большая заслуга.
      Сейчас спартачи на полгода вперед заминусуют.))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2017, 20:11

      Фнлщик истину сказал-это и дураку понятно.

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