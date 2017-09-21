Бакайоко попал в аварию по пути с тренировки «Челси»

Автомобиль полузащитника «Челси» Тьему Бакайоко столкнулся с другим транспортным средством. Об этом сообщило Sky Sports. По версии источника, инцидент произошел сегодня днем, когда 23-летний футболист покинул базу клуба в Кобхэме после тренировки.

Согласно The Sun, в результате аварии не пострадал никто из ее участников.

Бакайоко пополнил состав синих в июле, перейдя из «Монако» за 36 миллионов фунтов. В текущем сезоне хавбек забил один гол и отдал одну результативную передачу в шести матчах всех турниров.