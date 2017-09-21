Аленичев: «Порадовало, что «Енисей» не испугался такого грозного соперника, как «Ахмат»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в игре 1/16 финала Кубка России.

«Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды Премьер-Лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат сегодня впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как «Ахмат», а где-то даже его превосходили.

Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьезная и важная игра с «Крыльями Советов». У нас до матча два дня, попросил парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре», – сказал Аленичев.

После 14-ти туров ФНЛ красноярский клуб лидирует в турнирной таблице. «Крылья Советов» имеют равное количество баллов и разницу забитых и пропущенных мячей.