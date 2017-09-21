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    Аленичев: «Порадовало, что «Енисей» не испугался такого грозного соперника, как «Ахмат»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в игре 1/16 финала Кубка России.

    «Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды Премьер-Лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат сегодня впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как «Ахмат», а где-то даже его превосходили.

    Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьезная и важная игра с «Крыльями Советов». У нас до матча два дня, попросил парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре», – сказал Аленичев.

    После 14-ти туров ФНЛ красноярский клуб лидирует в турнирной таблице. «Крылья Советов» имеют равное количество баллов и разницу забитых и пропущенных мячей.

    Источник: ФК «Енисей»

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    21.09.2017 19:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 10:07

      Удачи Аленичеву! Молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 22 сентября 2017, 08:54

      Дима, выводи команду в высшую лигу, тут половина таких же дутых команд, пора вытеснять шлак и автобус.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 08:17

      Даешь финал Спартак-Енисей.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 сентября 2017, 08:03

      Молодцы, земляки, ушатали в одну калитку!

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 22 сентября 2017, 04:54

      В Ахмате грозный только Кадыров,
      Пустит скоро игроков по миру.
      Аленя с удачей,
      День был спартачий.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > subbotaspartak 22 сентября 2017, 08:44

      Енисей пробьется в РФПЛ

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 21 сентября 2017, 19:58

      С победой Дима! Красно-белые с тобой всегда!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > turist82 22 сентября 2017, 08:29

      Кроме встречи в финале.

      11
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