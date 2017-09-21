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    Кононов – после поражения в Кубке: «Хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итог поражению от «Енисея» (0:3) в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Хочу поздравить «Енисей» с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они сейчас не зря занимают лидирующую позицию в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в Премьер-Лиге. То, что мы проиграли, — это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил «Енисей». Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата».

    Насколько для нас был важен Кубок России? Конечно важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. «Енисей» очень организованно играл и заслужил, наверное победу, хотя по моментам можно поспорить — мы создали немало моментов, но «Енисей» забивал, а мы — нет», — сказал специалист.

    После 10-ти туров РФПЛ грозненский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Кононов возглавил команду в июне.

    Источник: ФК «Енисей»

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    21.09.2017 19:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 сентября 2017, 00:07

      а был такой шанс кубок брать но увы

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 сентября 2017, 20:38

      врут и не краснеют. важен им кубок, ага.

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