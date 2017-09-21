Бывший капитан сборной России Роман Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского.

Отмечается, экс-игрок «Зенита», «Спартака» и ЦСКА сделал это на общественных началах, и не будет получать заработную плату в структуре.

Напомним, что Широков является председателем Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров палаты по разрешению споров РФС. В то же время 36-летний специалист занимает пост советника министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.