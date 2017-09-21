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    Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского.

    Отмечается, экс-игрок «Зенита», «Спартака» и ЦСКА сделал это на общественных началах, и не будет получать заработную плату в структуре.

    Напомним, что Широков является председателем Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров палаты по разрешению споров РФС. В то же время 36-летний специалист занимает пост советника министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2017 16:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 сентября 2017, 12:18

      Карьерист!

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 сентября 2017, 19:48

      Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский,до того не компетентен в свой должности,что требуется советник в лице Широкова,который тоже большой ноль в административной должности , даже интересно какие глобальные советы может дать Широков что бы ВФСО «Динамо» за функционировало"в шоколаде"

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 21 сентября 2017, 19:23

      Никогда бы не подумал, что Широков будет настолько востребованным после завершения карьеры.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 сентября 2017, 18:28

      ну, там где шара бесплатная, там и ди ширак...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 17:52

      Во Шира какой вумный, аж в 3 организациях советник. А вот за то, что денег не получает - дурак!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2017, 17:15

      хоть один спор они там разрешили по поводу судейства или это просто кормушка халявная лежу и потолок плюю

      2
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      Рейтинг: +8025

      nik55 21 сентября 2017, 17:12

      много должностей-----результат 0

      3
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 21 сентября 2017, 16:56

      ну, что? удачи только.....

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 16:52

      Обычно, человеку больше 2х работ ОТВЕТСТВЕННО сложно потянуть... Остальное будет простым посещением... Да и смотря, что на работе делать... Если с пользой для профсоюза и для клуба - то такое только приветствуется!! Успехов во всех ипостасях!!...))

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 сентября 2017, 16:28

      Это что за должность такая?

      Из репертуара: языком чесать не мешки ворочать?


      Что то последние новости даже настораживают, опять какой то передел власти затевается?

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > FanatSerj 21 сентября 2017, 17:29

      Уж языком чесать Рома умеет лучше многих.

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