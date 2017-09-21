Гасилин пропустит до трех месяцев из-за операции

Здоровья пацан
Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин прооперирован в Германии по поводу обострения старой травмы голеностопного сустава.
«Гасилин чувствует себя хорошо, уже в пятницу его выпишут из клиники и он вернется в Россию. По прогнозам немецких врачей, восстановление займет от одного до трех месяцев.
Партнеры по команде, тренеры и сотрудники клуба желают Алексею скорейшего выздоровления и как можно быстрее возвратиться на футбольное поле», – сообщается на официальном сайте пермского клуба.
В нынешнем сезоне чемпионата России Гасилин провел шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
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