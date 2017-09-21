Орлов назвал Кузяева открытием этого сезона

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Далера Кузяева на старте сезона.

Напомним, что в девяти матчах РФПЛ 24-летний россиянин забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Кузяев — открытие не только для «Зенита», но и для сборной. Правда, прошло всего 10 туров. Нужно продолжать себя проявлять, конкуренция в команде мощнейшая. Почему он присел на лавку? Возможно, ему дали отдохнуть, сейчас ого-го какая конкуренция. Еще появился Ригони, тоже полузащитник.

Из аргентинцев, конечно, Маммана очень интересен. Ну и Краневиттер. Он невольно становится конкурентом Паредеса. Его передача на Дриусси в матче с «Уфой» — это фантастика. Потрясающий пас в коридор — нужно уметь так исполнить», – отметил Орлов.