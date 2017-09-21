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    Орлов назвал Кузяева открытием этого сезона

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Далера Кузяева на старте сезона.

    Напомним, что в девяти матчах РФПЛ 24-летний россиянин забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    «Кузяев — открытие не только для «Зенита», но и для сборной. Правда, прошло всего 10 туров. Нужно продолжать себя проявлять, конкуренция в команде мощнейшая. Почему он присел на лавку? Возможно, ему дали отдохнуть, сейчас ого-го какая конкуренция. Еще появился Ригони, тоже полузащитник.

    Из аргентинцев, конечно, Маммана очень интересен. Ну и Краневиттер. Он невольно становится конкурентом Паредеса. Его передача на Дриусси в матче с «Уфой» — это фантастика. Потрясающий пас в коридор — нужно уметь так исполнить», – отметил Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 12:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1310

      Taps 21 сентября 2017, 18:57

      Драный баклан, не трогай игроков "Зенита".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Loveloko 21 сентября 2017, 16:42

      Что есть то есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 14:55

      Это мы знаем. Моторный парень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 сентября 2017, 14:27

      так если Генка не в курсе то Кузяев минимум пару лет играет в основе комынды РФПЛ. это уже не открытие.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > x-x-x-x-x 21 сентября 2017, 15:35

      и что, что он пару лет играет в основе? по настоящему то он раскрылся именно сейчас в Зените! до этого он был хорош в оборонительных функциях, а в атаке смотрелся как гадкий утенок... а сейчас полноценный лебедь!

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