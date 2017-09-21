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    «Атлетико» арендует Диего Косту с обязательным выкупом за 40 миллионов

    Нападающий «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико». Ранее сообщалось, что 28-летний футболист уже находится в Мадриде, где занимается индивидуальными тренировками.

    По информации источника, «матрасники» арендуют испанского форварда с обязательным выкупом за 40 миллионов евро в конце сезона-2017/18.

    Из-за трансферного запрета «Атлетико» сможет заявить игрока только в январе 2018 года.

    В прошлом сезоне АПЛ Коста провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2017 12:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 22 сентября 2017, 05:07

      Да никуда Гризман не уйдет, отличная будет атака у Атлетико. А если духариться начнет Коста, Симеоне ему чердак расколотит и все тут)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 сентября 2017, 13:19

      гризман точно тогда зимой свалит

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