«Атлетико» арендует Диего Косту с обязательным выкупом за 40 миллионов

Нападающий «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико». Ранее сообщалось, что 28-летний футболист уже находится в Мадриде, где занимается индивидуальными тренировками.

По информации источника, «матрасники» арендуют испанского форварда с обязательным выкупом за 40 миллионов евро в конце сезона-2017/18.

Из-за трансферного запрета «Атлетико» сможет заявить игрока только в январе 2018 года.

В прошлом сезоне АПЛ Коста провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал семь результативных передач.