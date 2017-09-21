Рамос: «Чем больше мы говорим о судействе, тем оно становится еще хуже»

Защитник «Реала» Серхио Рамос считает, что говорить о судействе бесполезно, нужно реализовывать свои моменты у чужих ворот.

«Чем больше мы говорим о судействе, тем оно становится еще хуже. Нужно уважать рефери и понять, что они стараются выполнять свою работу как можно лучше. Но я не удивлен тем фактом, что они не дают пенальти нам, в отличие от «Барселоны».

С другой стороны, если бы мы забили три гола, мы бы не переживали по этому поводу. Мы все обеспокоены этим провалом на старте сезона. Мы играли против тех соперников, которые обычно увозят с «Бернабеу» совсем другой результат.

«Реалу» нужно двигаться вперед, перезагрузиться и думать о следующих соперниках. Мы по-прежнему все та же команда, который полтора месяца назад выигрывала титулы. У нас великолепный состав, но нам нет оправданий», – сказал Рамос.

Матч пятого тура испанской Примеры «Реал» – «Бетис» завершился со счетом 0:1. На данный момент «сливочные» занимают седьмую строчку в турнирной таблице с восемью очками.