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    Индзаги списал поражение «Лацио» от «Наполи» на травмы

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги списал поражение в матче пятого тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:4) на больше количество травм, случившихся по ходу встречи.

    «Все это очень печально. Теперь нам придется сложно. Мы отлично провели первый тайм, заслуженно вышил вперед.

    После этого случилась серия травм. Без них ситуация не стала бы развиваться таким образом. Очень жаль», – приводит слова тренера Mediaset.

    Напомним, что «Лацио» потерял по ходу встречи четырех игроков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 11:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 сентября 2017, 11:33

      наполи переиграл их по всем статьям

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 21 сентября 2017, 11:27

      игра есть игра, травмы бывают у всех

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