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    Монтелла пожаловался на недостаток времени для тренировок у «Милана»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после победного матча со СПАЛом оценил старт своей команды в сезоне.

    «Почему я выбрал схему 3–5–2? Она дает нам больше гарантий. Эта игра мне понравилась, хотя нам есть куда расти. Меня особенно расстроила концовка матча, потому что мы стали хуже контролировать мяч.

    К сожалению, у нас недостаточно времени для полноценного тренировочного процесса. В целом же, оборона была надежной во всех матчах, кроме игры с «Лацио».

    Андре Силва? Он сыграл хорошо, много участвовал в атаках. Перед матчем я всегда назначаю двух пенальтистов. Сегодня мы два раза исполняли 11-метровый, поэтому Родригес и Кесси били по очереди. Андре Силва тоже бьет пенальти, у него еще будет шанс.

    Вообще наш старт в сезоне я бы оценил положительно. Было нелегко, учитывая огромное количество новичков, но команда станет еще сильнее», – сказал Монтелла.

    Матч пятого тура итальянской Серии А «Милан» – СПАЛ закончился со счетом 2:0. Россонери с 12 очками занимают в турнирной таблице четвертое место.

    Источник: Football Italia

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    21.09.2017 09:46
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