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    «Зенит» встретится в дерби Санкт-Петербурга с «Динамо»

    В четверг, 21-го сентября, «Зенит» встретится в дерби Санкт-Петербурга с «Динамо». Игра пройдет в рамках 1/16 финала Кубка России.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» Спб – «Зенит». Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 09:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 21 сентября 2017, 22:39

      Вот и Зенит вылетел!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2017, 17:10

      Дзюба сегодня что то рвать будет хотелось бы знать когда и где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 21 сентября 2017, 12:56

      Будет договорняк по-любому.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11240

      alp > Cobold 21 сентября 2017, 16:11

      потому что фашисты еще не высадились...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 сентября 2017, 12:55

      днище-Зенит 1-3

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 сентября 2017, 12:41

      А потом дерби с Тосно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 сентября 2017, 11:06

      Удачи и победы "Динамо"!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 21 сентября 2017, 10:37

      Лодыгин- Тереньтьев,Мевля,Карпов,Анюков- Набоа, Краневитер, Кузяев(Жирков) - Полоз,Дзюба(Панюков),Ригони

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Sasha1086 21 сентября 2017, 13:31

      Как бы не случилось то что вчера с ЦСКА было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Sasha1086 21 сентября 2017, 13:36

      Кержаков-Терентьев, Мевля. Карпов,Анюков, Паленко Паредес, Жирков, Полоз, Панюков и Ригони

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 10:29

      9 побед Динамо и третье место на данный момент, говорят о возможных предпосылках борьбы!... Затрудняюсь в оценке традиций и взаимоотношений команд, но мотивацию обеих, думаю, определят по линии руководства клубов!!.. Кому больше надо и сколько команд интересны городу в этом турнире!!...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 09:51

      играть надо резервным составом на... этот Кубок пусть его берут кому нужней

      2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 21 сентября 2017, 09:45

      ждем красивой игры

      2
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