В четверг, 21-го сентября, «Зенит» встретится в дерби Санкт-Петербурга с «Динамо». Игра пройдет в рамках 1/16 финала Кубка России.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» Спб – «Зенит». Начало в 20:00, не пропустите!

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