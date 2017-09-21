Бубнов: «ЦСКА играл настолько плохо, что позволил «Авангарду» забить»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал футболистов ЦСКА, которые не смогли обыграть курский «Авангарда» в 1/16 финала Кубка России. По его словам, этот матч получился удивительным.

«ЦСКА играл ротированным составом, не дублем в чистом виде и не «молодежкой», всего несколько игроков, вышедших в старте, не появлялись на поле по ходу матчей Премьер-лиги. Если предположить, что Виктор Гончаренко решил намеренно расстаться с Кубком России, сконцентрироваться на чемпионате и еврокубках, то в таком случае белорусский специалист отправил бы в Курск стопроцентный дубль. А с точки зрения распределения нагрузок он все делал верно, выпустив смешанный состав, предоставив отдых лидерам.

Потому произошедшее в Курске удивительно. Игроки ближайшего резерва не то что не старались доказать тренеру свою состоятельность, но будто отбывали повинность. Да, качество поля оставляло желать много лучшего, но оно одинаково для обоих соперников, желания же играть у ЦСКА не было.

Как можно не создать ни одного момента в противостоянии с середняком ФНЛ? Армейцы играли настолько плохо, что позволили «Авангарду» в концовке поддушить себя, а в дополнительное время – вовсе забить победный мяч. Сказать по этому матчу больше особо нечего. А вот Гончаренко предстоит серьезный разговор с игроками», – считает Бубнов.

Матч 1/16 финала Кубка России «Авангард» – ЦСКА завершился со счетом 1:0 (в дополнительное время).