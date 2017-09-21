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    Бубнов: «ЦСКА играл настолько плохо, что позволил «Авангарду» забить»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал футболистов ЦСКА, которые не смогли обыграть курский «Авангарда» в 1/16 финала Кубка России. По его словам, этот матч получился удивительным.

    «ЦСКА играл ротированным составом, не дублем в чистом виде и не «молодежкой», всего несколько игроков, вышедших в старте, не появлялись на поле по ходу матчей Премьер-лиги. Если предположить, что Виктор Гончаренко решил намеренно расстаться с Кубком России, сконцентрироваться на чемпионате и еврокубках, то в таком случае белорусский специалист отправил бы в Курск стопроцентный дубль. А с точки зрения распределения нагрузок он все делал верно, выпустив смешанный состав, предоставив отдых лидерам.

    Потому произошедшее в Курске удивительно. Игроки ближайшего резерва не то что не старались доказать тренеру свою состоятельность, но будто отбывали повинность. Да, качество поля оставляло желать много лучшего, но оно одинаково для обоих соперников, желания же играть у ЦСКА не было.

    Как можно не создать ни одного момента в противостоянии с середняком ФНЛ? Армейцы играли настолько плохо, что позволили «Авангарду» в концовке поддушить себя, а в дополнительное время – вовсе забить победный мяч. Сказать по этому матчу больше особо нечего. А вот Гончаренко предстоит серьезный разговор с игроками», – считает Бубнов.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Авангард» – ЦСКА завершился со счетом 1:0 (в дополнительное время).

    Источник: Sportbox.ru

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    21.09.2017 08:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +840

      vovan55 21 сентября 2017, 14:58

      а что делать, если календарь не предусматривает игры в лч и ле ... получается что клубы, играющие в еврокубках намеренно ставятся в невыгодные условия...федерация издевается из года в год... календарь убогие сделать не могут...

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vovan55 21 сентября 2017, 15:15

      Так они же как ослики из старого советского мультфильма, и считать умеют только до десяти! Когда речь не идёт о бабле, конечно! Тут они все "перельманы"... :-)))

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 21 сентября 2017, 13:08

      Бубен мечтает вернуться на ТВ, откуда за своё пиздабольство и якобы прямоту вылетел. Теперь, чтобы снова туда вернуться и пиздеть про свои ТТД, усиленно лижет жопу боссам своими рассудительными речами. Гнида.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 21 сентября 2017, 11:42

      Звоночек для Гончаренко!
      Как он готовил команду к этой игре!
      Как готовил, так и ПРОИГРАЛИ!
      Команда такого уровня не должна так безобразно играть и зависеть от случайного попадания мяча в руку игроку ЦСКА!
      Арбитр только и ждал этого момента!
      Там игры рукой НЕ БЫЛО и мяч по воротам не наносился, а летел в сторону параллельно воротам, хотя и под небольшим углом! Арбитр ВЫДУМАЛ пенальти!!!
      Это ГРУБАЯ ошибка арбитра встречи!
      Уж очень он был заряжен судить против ЦСКА!!!
      Но это не снимает вины с команды ЦСКА и Гончаренко за вылет из Кубка России!
      Арбитры ОЧЕНЬ настроены агрессивно против ЦСКА и от них надо ждать всякой судейской ПОДЛОСТИ!
      Предыдущие игры, прошлого сезона и этого, это уже ПОКАЗАЛИ, как арбитры ТОПЯТ ЦСКА в угоду некоторым избранным с газовым и нефтяным ДУРНО пахнущим запашком!

      3
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      Рейтинг: +1481

      GM > Popularov 21 сентября 2017, 21:49

      Какой, нафиг, звоночек? Состав видел? Приехали, чтобы слить.
      В лучшем случае, молодежи была поставлена задача: Хотите играть в основе - доказывайте свою состоятельность.
      Результат неприятный, но ожидаемый. Во главу угла опять ставится попадание в ЛЧ, для которого Кубок России - лишь помеха...

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 21 сентября 2017, 11:36

      Чистый слив, походу была команда: весь упор на ЛЧ сделать.

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM > SunRomeS 21 сентября 2017, 21:49

      Ага. Какой смысл с такой короткой скамейкой биться на три фронта, если основная цель - попасть в ЛЧ?

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      Рейтинг: +24996

      bset 21 сентября 2017, 10:29

      Пинка не хватило нормального, чтобы хотя бы 1:0 выиграть. А если сливали, то на 90й минуте надо было в свои закатывать и не бегать лишние полчаса.

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 сентября 2017, 10:22

      Забить не дали, пенку - дали... а в остальном с состава было видно насколько "важен" этот кубок...

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2017, 09:47

      Опять бубнит всякую хрень. "Не дублем, в чистом виде". Кто из игроков стартового состава вышел на поле? Васин? Так и тот не всегда выходит. Головин вышел на 100 минуте, Натхо- выходит на замену, Миланов и Олонаре тоже, только реже. Чалов- на скамейке. Кто еще то? Знает же придурок Бубнов, что рисковать основой мы не можем. Ну нет у нас на лавке приличных игроков!

      4
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 сентября 2017, 09:40

      "А вот Гончаренко предстоит серьезный разговор с игроками", – считает Бубнов. Никакого разговора не будет. Этот турнир из-за короткой скамейки армейцам не нужен. Гончаренко взял в Курск молодежь, которая через год-другой вероятнее всего будет в основе и ей необходимо приобретение опыта, "заменщиков" (Набабкин, Натхо, Миланов), чтобы не "расслаблялись" и Васина для поддержания игрового тонуса.

      4
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 сентября 2017, 09:01

      Цска грамотно сливался из ненужного турнира...и правильно делал.

      7
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      Рейтинг: +528

      Burunduk > zagrizlik 21 сентября 2017, 16:19

      Я считаю не профессионально сливать турниры, тем более таким клубам как Краснодар и ЦСКА. Это же имидж клуба.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Burunduk 21 сентября 2017, 18:26

      Да всем плевать на это...непрофессионально рисковать игроками основы ради пустышки...денег в этом турнире не заработаешь,а травму на раз два, а в ЛЕ цска и так попадёт без проблем. Краснодар ничего не сливал, они почти основой вышли, просто наплевательски отнеслись к матчу.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 сентября 2017, 09:00

      Можно сказать - вообще не играл

      1
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