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    Шмидт верит в успех «Вольфсбурга» в матче с «Баварией» в Мюнхене

    Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт хочет верить в положительный результат в предстоящей встрече с «Баварией» в Мюнхене.

    «Для нас ничья в этом матче была бы неплохим результатом с психологической точки зрения. В Мюнхене мы не хотим быть без шансов на победу. Поэтому мы верим в возможность положительного результата.

    Я бы хотел видеть в своих футболистах в таких матчах энергию и волю к победе», – приводит слова Шмидта Sport1.de.

    Матч шестого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Вольфсбург» состоится в пятницу, 22 сентября, в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 сентября 2017, 09:50

      наивный парень, хотя мечтать не вредно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 сентября 2017, 09:49

      Нет, ничего не выйдет! Мы должны победить и победим!

      1
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