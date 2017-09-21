Шмидт верит в успех «Вольфсбурга» в матче с «Баварией» в Мюнхене

Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт хочет верить в положительный результат в предстоящей встрече с «Баварией» в Мюнхене.

«Для нас ничья в этом матче была бы неплохим результатом с психологической точки зрения. В Мюнхене мы не хотим быть без шансов на победу. Поэтому мы верим в возможность положительного результата.

Я бы хотел видеть в своих футболистах в таких матчах энергию и волю к победе», – приводит слова Шмидта Sport1.de.

Матч шестого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Вольфсбург» состоится в пятницу, 22 сентября, в 21:30 по московскому времени.