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    Сегодня Промес пройдет медобследование в Москве

    Форвард «Спартака» Квинси Промес не смог доиграть матч Кубка России с «Кубанью» до финального свистка. Футболист почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.

    В четверг, 21 сентября, голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Кубань» – «Спартак» закончился со счетом 0:2. Автором дубля в этой встрече стал Промес.

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.09.2017 08:03
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 21 сентября 2017, 21:22

      Антоха, не подведи, ты нужен здоровым!!!

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 сентября 2017, 18:28

      выздоравливай наш кусочек мяса;)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2017, 17:05

      Не хватало еще Промеса потерять-дай Бог что то незначительное будет.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 сентября 2017, 15:19

      Здоровья, Квинси! Вся Россия будет болеть за наши клубы в еврокубках! А там у вас "Ливерпуль"... Мягко скажем, не самый слабый соперник... :-)))

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      boec80 21 сентября 2017, 14:49

      Здоровья тебе АНТОХА!!!
      ТЫ НАМ НУЖЕН

      6
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > boec80 21 сентября 2017, 18:29

      спасибо, норм сразу стало со здоровьем у меня;)

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 сентября 2017, 14:37

      Верю и надеюсь, что к Ливерпулю Антоха будет готов на все сто! Здоровья и без травм, Антоха!

      4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 сентября 2017, 12:23

      Ждем в лиге чемпионов с Ливерпулем, выздоравливай.

      11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2017, 12:20

      видно парень во всех матчах выкладывается по полной конечно рано или поздно рецидив появится в виде мелкой травмы ему надо один матч пропустить а Анжи и подлечить к Ливеру. Пора уже Зе выходить хватит ему сидеть и наблюдать как команда из последних сил бьётся . Желаю здоровья Антошке

      13
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2017, 11:29

      Промесу-здоровья. Как и всем игрокам....

      10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 сентября 2017, 11:16

      Только бы все обошлось. Здоровья!

      13
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