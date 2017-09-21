Сегодня Промес пройдет медобследование в Москве

Форвард «Спартака» Квинси Промес не смог доиграть матч Кубка России с «Кубанью» до финального свистка. Футболист почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.

В четверг, 21 сентября, голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз.

Матч 1/16 финала Кубка России «Кубань» – «Спартак» закончился со счетом 0:2. Автором дубля в этой встрече стал Промес.