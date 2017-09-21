Облак назвал отличным результатом победу на выезде над «Атлетиком»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак остался доволен выездной победой над «Атлетиком» из Бильбао. По его словам, побеждать в гостях у этой команды всегда крайне сложно. Сам вратарь отличился в этой встрече, отбив пенальти в исполнении Арица Адуриса.

«Пенальти – это всегда лотерея. Иногда получается взять пенальти, иногда нет.

Все футболисты нашей команды одинаково старались добыть эту победу. Обыграть «Атлетик» на выезде очень нелегко. Это отличный результат.

Мое будущее? У меня есть действующий контракт с «Атлетико», поэтому я выхожу на поле. Это все, что я могу сказать на данный момент», – завил Облак.

Матч пятого тура испанской Примеры «Атлетик» – «Атлетико» закончился со счетом 1:2.