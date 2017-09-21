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    Облак назвал отличным результатом победу на выезде над «Атлетиком»

    Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак остался доволен выездной победой над «Атлетиком» из Бильбао. По его словам, побеждать в гостях у этой команды всегда крайне сложно. Сам вратарь отличился в этой встрече, отбив пенальти в исполнении Арица Адуриса.

    «Пенальти – это всегда лотерея. Иногда получается взять пенальти, иногда нет.

    Все футболисты нашей команды одинаково старались добыть эту победу. Обыграть «Атлетик» на выезде очень нелегко. Это отличный результат.

    Мое будущее? У меня есть действующий контракт с «Атлетико», поэтому я выхожу на поле. Это все, что я могу сказать на данный момент», – завил Облак.

    Матч пятого тура испанской Примеры «Атлетик» – «Атлетико» закончился со счетом 1:2.

    Источник: AS

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    21.09.2017 07:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 21 сентября 2017, 12:20

      Победа - всегда отлично

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