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    Маминов: «С «Тосно» нам не повезло, но на ничью мы точно наиграли»

    Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов считает, что его команде не повезло с соперником по 1/16 финала Кубка России. Для победы также не хватило реализованных моментов и физических сил.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Тюмень» – «Тосно» закончился со счетом 1:2.

    – К сожалению, результат оказался отрицательным. Но качеством игры я доволен. Начинает получаться то, о чем мы говорим с ребятами на предматчевой установке. Были подходы к воротам «Тосно», создавались моменты. Вообще поединок с командой Премьер-лиги получился интересным. «Тюмень» подвела реализации, да и на концовку не хватило сил. В первом тайме также не хватило хладнокровия. Я благодарен футболистом за матч, в нашей картинке игры наметился сдвиг. С «Тосно» нам не повезло. На ничью мы точно наиграли.

    – Вам не показалось, что последний матч в ФНЛ против питерского «Динамо» проходил по похожему сценарию?

    – Я бы так не сказал. И в том матче, и сегодня с «Тосно» соперник предпочел отойти назад, ловить нас на контратаках после забитых голов. Но в матче против «Динамо» первый тайм у моей команды не получился совсем. А в кубковой игре были моменты и в начале встречи.

    Источник: ФК «Тюмень»

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    21.09.2017 06:47
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