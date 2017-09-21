Маминов: «С «Тосно» нам не повезло, но на ничью мы точно наиграли»

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов считает, что его команде не повезло с соперником по 1/16 финала Кубка России. Для победы также не хватило реализованных моментов и физических сил.

Матч 1/16 финала Кубка России «Тюмень» – «Тосно» закончился со счетом 1:2.

– К сожалению, результат оказался отрицательным. Но качеством игры я доволен. Начинает получаться то, о чем мы говорим с ребятами на предматчевой установке. Были подходы к воротам «Тосно», создавались моменты. Вообще поединок с командой Премьер-лиги получился интересным. «Тюмень» подвела реализации, да и на концовку не хватило сил. В первом тайме также не хватило хладнокровия. Я благодарен футболистом за матч, в нашей картинке игры наметился сдвиг. С «Тосно» нам не повезло. На ничью мы точно наиграли.

– Вам не показалось, что последний матч в ФНЛ против питерского «Динамо» проходил по похожему сценарию?

– Я бы так не сказал. И в том матче, и сегодня с «Тосно» соперник предпочел отойти назад, ловить нас на контратаках после забитых голов. Но в матче против «Динамо» первый тайм у моей команды не получился совсем. А в кубковой игре были моменты и в начале встречи.