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    Парфенов не увидел недооценки «Тюмени»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов признался, что его команда не может позволить себе недооценку любого соперника. По его словам, в Тюмени он выставил основной состав против местной команды, за исключением нескольких игроков, которым дал отдохнуть.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Тюмень» – «Тосно» закончился со счетом 1:2.

    – Разберем игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось. Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше. «Тюмень» во втором тайме играла иначе. Это из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий раунд.

    – Как «Тосно» настраивалось на тюменцев? Не было ли недооценки?

    – Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи Премьер-лиги со скамейки, они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь одиннадцать игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против «Урала» в Екатеринбурге.

    Источник: ФК «Тюмень»

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    21.09.2017 06:04
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