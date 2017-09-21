Голевая серия «Реала» завершилась на 74 матче, побить мировой рекорд «сливочные» не смогли

В матче пятого тура испанской Примеры против «Бетиса» (0:1) завершилась непрерывная голевая серия мадридского «Реала». Столичный клуб поражал чужие ворота в 73 встречах подряд.

Последний раз сухой поединок в атаке «сливочные» провели в апреле 2016 года, когда на замке остались ворота английского «Манчестер Сити» в рамках игры Лиги чемпионов.

Если бы в матче с «Бетисом» мадридцы забили, то стали бы единоличными мировыми рекордсменами по голевой серии. Теперь же испанцам придется делить звание с бразильским «Сантосом», у которого описываемый показатель также равняется 73 играм.