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    Голевая серия «Реала» завершилась на 74 матче, побить мировой рекорд «сливочные» не смогли

    В матче пятого тура испанской Примеры против «Бетиса» (0:1) завершилась непрерывная голевая серия мадридского «Реала». Столичный клуб поражал чужие ворота в 73 встречах подряд.

    Последний раз сухой поединок в атаке «сливочные» провели в апреле 2016 года, когда на замке остались ворота английского «Манчестер Сити» в рамках игры Лиги чемпионов.

    Если бы в матче с «Бетисом» мадридцы забили, то стали бы единоличными мировыми рекордсменами по голевой серии. Теперь же испанцам придется делить звание с бразильским «Сантосом», у которого описываемый показатель также равняется 73 играм.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 01:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 сентября 2017, 09:58

      мистика какая то..не далось обогнать бразилов..

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 21 сентября 2017, 08:43

      Начало заката.

      0
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      Рейтинг: +54

      Жека001 21 сентября 2017, 08:30

      Жаль что без рекорда

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 сентября 2017, 08:09

      Вот лохи. Один матч не дожали. Да и соперник не самый сильный.

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 21 сентября 2017, 06:57

      Ну наконец-то

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 сентября 2017, 06:44

      Что-то Реал залихорадило.

      0
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 21 сентября 2017, 05:32

      И на старуху бывает проруха. Такой Кэф ушел

      1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 21 сентября 2017, 05:24

      У Реала спад. Ничего страшного, он пройдет. Hala Madrid!!!

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 сентября 2017, 05:07

      Ну и хорошо, что рекорд не пал

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 сентября 2017, 02:14

      Бетис,блин,в историю вошёл...)

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