Божович извинился перед болельщиками «Арсенала» за поражение в Тамбове

Хотелось бы спросить почему Тамбов больше хотел выиграть? Арсенал у нас суперклубом себя возомнил что ли им кубок не нужен?
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 1/16 финала Кубка России против «Тамбова» (0:1) нашел в себе силы извиниться перед болельщиками команды за неудачный результат.
«Хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали в Тамбов, чтобы нас поддержать. Не так много моментов мы сегодня создали. Игра получилась трудной. Кубок – это очень серьезное соревнование, отличное от чемпионата. В Кубке не права на ошибку – проиграешь и до свидания. Сегодня «Тамбов» больше хотел выиграть, больше единоборств выиграл», – сказал черногорец.
В РФПЛ «Арсенал» занимает десятое место.