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    Божович извинился перед болельщиками «Арсенала» за поражение в Тамбове

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 1/16 финала Кубка России против «Тамбова» (0:1) нашел в себе силы извиниться перед болельщиками команды за неудачный результат.

    «Хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали в Тамбов, чтобы нас поддержать. Не так много моментов мы сегодня создали. Игра получилась трудной. Кубок – это очень серьезное соревнование, отличное от чемпионата. В Кубке не права на ошибку – проиграешь и до свидания. Сегодня «Тамбов» больше хотел выиграть, больше единоборств выиграл», – сказал черногорец.

    В РФПЛ «Арсенал» занимает десятое место.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    20.09.2017 20:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 сентября 2017, 10:26

      Хотелось бы спросить почему Тамбов больше хотел выиграть? Арсенал у нас суперклубом себя возомнил что ли им кубок не нужен?

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > OfaZavr 21 сентября 2017, 11:23

      Боролись оружейники, но Тамбов до этого ни разу не побеждал команду из РФПЛ и не выходил в 1/8 финала Кубка России! И конечно поддержка домашнего стадиона полного зрителей желание прибавляет!

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