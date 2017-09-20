Божович извинился перед болельщиками «Арсенала» за поражение в Тамбове

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 1/16 финала Кубка России против «Тамбова» (0:1) нашел в себе силы извиниться перед болельщиками команды за неудачный результат.

«Хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали в Тамбов, чтобы нас поддержать. Не так много моментов мы сегодня создали. Игра получилась трудной. Кубок – это очень серьезное соревнование, отличное от чемпионата. В Кубке не права на ошибку – проиграешь и до свидания. Сегодня «Тамбов» больше хотел выиграть, больше единоборств выиграл», – сказал черногорец.

В РФПЛ «Арсенал» занимает десятое место.