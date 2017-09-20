Шалимов – о поражении от «Томи»: «Краснодар» позорно вошел в историю»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 1/16 финала, в котором его подопечные уступили «Томи» (1:2).

Напомним, что в составе победителей голами отличились Павел Деобальд и Александр Соболев.

«Можно сказать, что мы позорно для такого клуба, как «Краснодар», вошли в историю. Что говорить по матчу... Играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка.

Когда мы играли отбор Лиги Европы, тоже делали ротацию – у нас это было неудачно. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в «Краснодаре», – сказал Шалимов.