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    Шалимов – о поражении от «Томи»: «Краснодар» позорно вошел в историю»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 1/16 финала, в котором его подопечные уступили «Томи» (1:2).

    Напомним, что в составе победителей голами отличились Павел Деобальд и Александр Соболев.

    «Можно сказать, что мы позорно для такого клуба, как «Краснодар», вошли в историю. Что говорить по матчу... Играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка.

    Когда мы играли отбор Лиги Европы, тоже делали ротацию – у нас это было неудачно. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в «Краснодаре», – сказал Шалимов.

    Источник: ФК «Томь»

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    20.09.2017 19:01
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +67295

      portero 21 сентября 2017, 16:13

      типо он не тренер, а эксперт со стороны

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 сентября 2017, 14:29

      На хэ нужны вы в ЕК, если не можете играть на два фронта?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 21 сентября 2017, 13:06

      Если не обыграете Зенит, не примем никаких отговорок и гнилой картошкой забросаем. ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 21 сентября 2017, 13:04

      оставлять половину основного состава в «Краснодаре» Кавычки, наверное, лишние?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      Paladius 21 сентября 2017, 12:06

      Второй турнир сливают. Видимо всерьез хотят замахнуться на попадание в зону Лиги Чемпионов. Хотя по отношению к болельщикам это настоящее свинство. Ну ничего поживем увидим обоснованно ли было это решение!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 сентября 2017, 10:14

      Ладно кто в ЛЧ или ЛЕ играет и кубок сливает, а Краснодару просто позор за такое отношение к турниру.

      7
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 сентября 2017, 10:02

      что не то!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 сентября 2017, 09:32

      Нестабилен Краснодар, то быки, то телята.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 21 сентября 2017, 09:20

      По моему скромному мнению, Шалимов даже состав у Галицкого утверждает, так что винить его в неудачах нелепо. Он кукла говорящая, а кукловод на ВИП-трибуне.

      12
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 21 сентября 2017, 09:00

      Игорёк, что ты всё "мы" да "нам"? Скажи прямо, что "Я" и никто другой виноват во всех бедах Краснодара. За игру с ЦЗ простить ещё можно, но Томь тебе никто не простит.

      4
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