Бердыев: «У Джанаева были определенные ошибки, но в целом сыграл неплохо»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в 1/16 финала Кубка России. Специалист также дал оценку игре вратарю Сослану Джанаеву.

«Как и предполагалось, тяжелая кубковая игра. «Оренбург» обладает опытными и достаточно высококлассными футболистами. Игра Джанаева? Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки, но в целом неплохо.

С Сорокиным контракт продлили, он принадлежит нам. Поэтому надеемся, что и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное делать», – заявил Бердыев.

«Рубин» в 1/8 финала турнира сыграет с победителем пары «Крылья Советов» – «Локомотив».