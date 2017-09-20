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    Бердыев: «У Джанаева были определенные ошибки, но в целом сыграл неплохо»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в 1/16 финала Кубка России. Специалист также дал оценку игре вратарю Сослану Джанаеву.

    «Как и предполагалось, тяжелая кубковая игра. «Оренбург» обладает опытными и достаточно высококлассными футболистами. Игра Джанаева? Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки, но в целом неплохо.

    С Сорокиным контракт продлили, он принадлежит нам. Поэтому надеемся, что и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное делать», – заявил Бердыев.

    «Рубин» в 1/8 финала турнира сыграет с победителем пары «Крылья Советов» – «Локомотив».

    Источник: ФК «Рубин»

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    20.09.2017 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 21 сентября 2017, 17:55

      Вся команда МОЛОДЦЫ !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 сентября 2017, 20:49

      Бердыев наворовал игроков у Ростова...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 20 сентября 2017, 18:22

      Хороший вратарь

      0
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