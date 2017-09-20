Судья Сельдяков получил «неуд» за матч «Тосно» – «Спартак»

За процентное владение мячом и попадание в штанги, очки не начисляют.
Преимущество Спартака ещё ни о чём не говорит.
Это уже доказали СКА-Хабаровск, Марибор и Тосно!
71-я минута 100% пенальти в ворота Спартака!
Игрок клуба Кубань Алейник входит в штрафную Спартака и готов был выскочить, один на один, на ворота Селихова, но его сбивают и лишают возможности забить гол в ворота Спартака.
Турбин не ставит 100% пеналь в ворота Спартака!
Вот вам очередной скандал и судейство в пользу Спартака!
Забей Кубань с игры или с пенальти, то никто бы не гарантировал победу Спартака в этом матче!
Грубейшая ошибка арбитра Турбина в пользу Спартака, повлиявшая на дальнейший ход матча!
Играть оставалось 20-ть минут плюс компенсированное и за это время у команды Кубань было время свести матч к ничьей в основное время, и далее, в серии пенальти, может даже победить!
Вспомните как Спартак ПРОВАЛИВАЛ концовки матчей и вам станет понятна ЦЕНА вопроса ошибки Турбина!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ, в основное время, или Спартак ПРОИГРАЕТ!
Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
- "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
Угадайте с первого раза, какое будет судейство в матче Кубань - Спартак!
Угадать не сложно, а очень ПРОСТО и вы не ошибётесь!
Игра Спартака с Тосно вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вопиющего судейского БЕЗОБРАЗИЯ боковых и Сельдякова!
Они, за свои скандалы в пользу Спартака, получили ДВОЙКУ!!!
А кто Тосно вернёт 2 очка, которые у них СКАНДАЛЬНО отобрали боковые и Сельдяков???
Перед стартом чемпионата сезона 2017/18, я ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
Судьи матчей 10-го тура премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» (2:2) и «Локомотив» – «Амкар» (0:1) получили за свою работу неудовлетворительные оценки. Таким образом, Владимир Сельдяков и Кирилл Левников должны быть понижены в ранге до категории «А». Арбитры не смогут обслуживать матчи РФПЛ и будут привлекаться к играм ФНЛ.
Сельдяков в матче «Тосно» – «Спартак» в середине второго тайма не назначил пенальти в ворота гостей за фол в штрафной на форварде Антоне Заболотном. Железнодорожники имели претензии к Левникову по нескольким эпизодам, в том числе москвичи в конце матча требовали пенальти в ворота соперников за фол на Эдере.