Судья Сельдяков получил «неуд» за матч «Тосно» – «Спартак»

Судьи матчей 10-го тура премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» (2:2) и «Локомотив» – «Амкар» (0:1) получили за свою работу неудовлетворительные оценки. Таким образом, Владимир Сельдяков и Кирилл Левников должны быть понижены в ранге до категории «А». Арбитры не смогут обслуживать матчи РФПЛ и будут привлекаться к играм ФНЛ.

Сельдяков в матче «Тосно» – «Спартак» в середине второго тайма не назначил пенальти в ворота гостей за фол в штрафной на форварде Антоне Заболотном. Железнодорожники имели претензии к Левникову по нескольким эпизодам, в том числе москвичи в конце матча требовали пенальти в ворота соперников за фол на Эдере.