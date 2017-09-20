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    Судья Сельдяков получил «неуд» за матч «Тосно» – «Спартак»

    Судьи матчей 10-го тура премьер-лиги «Тосно»«Спартак» (2:2) и «Локомотив»«Амкар» (0:1) получили за свою работу неудовлетворительные оценки. Таким образом, Владимир Сельдяков и Кирилл Левников должны быть понижены в ранге до категории «А». Арбитры не смогут обслуживать матчи РФПЛ и будут привлекаться к играм ФНЛ.

    Сельдяков в матче «Тосно» – «Спартак» в середине второго тайма не назначил пенальти в ворота гостей за фол в штрафной на форварде Антоне Заболотном. Железнодорожники имели претензии к Левникову по нескольким эпизодам, в том числе москвичи в конце матча требовали пенальти в ворота соперников за фол на Эдере.

    Источник: Р-Спорт

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    20.09.2017 16:32
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    Комментарии29
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 сентября 2017, 22:55

      За процентное владение мячом и попадание в штанги, очки не начисляют.
      Преимущество Спартака ещё ни о чём не говорит.
      Это уже доказали СКА-Хабаровск, Марибор и Тосно!
      71-я минута 100% пенальти в ворота Спартака!
      Игрок клуба Кубань Алейник входит в штрафную Спартака и готов был выскочить, один на один, на ворота Селихова, но его сбивают и лишают возможности забить гол в ворота Спартака.
      Турбин не ставит 100% пеналь в ворота Спартака!
      Вот вам очередной скандал и судейство в пользу Спартака!
      Забей Кубань с игры или с пенальти, то никто бы не гарантировал победу Спартака в этом матче!
      Грубейшая ошибка арбитра Турбина в пользу Спартака, повлиявшая на дальнейший ход матча!
      Играть оставалось 20-ть минут плюс компенсированное и за это время у команды Кубань было время свести матч к ничьей в основное время, и далее, в серии пенальти, может даже победить!
      Вспомните как Спартак ПРОВАЛИВАЛ концовки матчей и вам станет понятна ЦЕНА вопроса ошибки Турбина!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ, в основное время, или Спартак ПРОИГРАЕТ!
      Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
      - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      Угадайте с первого раза, какое будет судейство в матче Кубань - Спартак!
      Угадать не сложно, а очень ПРОСТО и вы не ошибётесь!
      Игра Спартака с Тосно вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вопиющего судейского БЕЗОБРАЗИЯ боковых и Сельдякова!
      Они, за свои скандалы в пользу Спартака, получили ДВОЙКУ!!!
      А кто Тосно вернёт 2 очка, которые у них СКАНДАЛЬНО отобрали боковые и Сельдяков???
      Перед стартом чемпионата сезона 2017/18, я ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Popularov 21 сентября 2017, 00:25

      Откуда столько времени творить? ))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Popularov 21 сентября 2017, 09:43

      Турбин один из самых дерьмовых арбитров в РФПЛ, даже удивляюсь, как его на поле выпускают. А вот в матче Авангарда и коней судья не побоялся поставить пен в ворота ЦСКА. Пен был очевидный, молодец. Значит не все так плохо.

      3
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      Рейтинг: +67295

      portero > Popularov 21 сентября 2017, 18:02

      выражай свои мысли в меньшем объёме, не занимай всю страницу

      12
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 20 сентября 2017, 22:53

      ну слава богу второй гол Тосно не из "вне игры" забили. А вообще хреново работает судейский корпус сейчас.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 20:23

      Фол на Эдере был за пределами штрафной. Ну а Сельдяков, помимо не поставленного пенальти, начудил еще с удалением. Но об этом судьи скромно умалчивают.

      4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 20 сентября 2017, 20:05

      опять судьи виноваты, начинается

      -1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 сентября 2017, 19:52

      Пчёлы против мёда или наоборот?
      То недавно все орали,что судьи сделали Спартак чемпионом,
      так теперь что,исправляються?
      Не чемп ,а какая то керня и куйня в одном флаконе...

      0
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      Рейтинг: +67295

      portero > alex1951 21 сентября 2017, 18:04

      ты не понял сути , там написано что судья не прав в том, что не поставил пенальти в в ворота спартака

      13
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 сентября 2017, 17:51

      получил по башке за то что плохо подсуживал Спартаку,а должен был в наглую отменять голы Тосно и удалять ещё штук пять игроков.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > 3a zenit 20 сентября 2017, 19:15

      Конечно, если бы Спартак выиграл, то получил бы 5. Важен конечный результат, а не средства (в ведомстве Будогосского)

      3
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > 3a zenit 20 сентября 2017, 22:55

      ну второй гол мог и отменить. и претензий у вас быть не должно, раз вы такие борцы за правила и справедливость. Или сейчас уже заднюю включишь?

      -2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > mgordeev 20 сентября 2017, 22:57

      давай начнём с красной карточки...

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > 3a zenit 21 сентября 2017, 02:00

      а по голу вопросов нет, так? Или все же есть? Или заднюю?

      0
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      ...
      Рейтинг: +67295

      portero > mgordeev 21 сентября 2017, 16:17

      так основная причина не назначенный пенальти в ворота спартака

      13
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      Рейтинг: +67295

      portero > 21 сентября 2017, 16:19

      я так понимаю за то что не свистел за спартак, а официально за не назначенный пенальти в ворота спартака, панов а ля мудко новоявленные болелы спартака

      12
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > portero 21 сентября 2017, 17:49

      т.е. 2-ой решающий гол Тосно забит по правилам? Я задаю прямой вопрос, хорош причитать про заговоры.

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      Рейтинг: +67295

      portero > mgordeev 21 сентября 2017, 17:53

      в правилах спорные моменты в пользу атакуещей команды.
      там микро офсайд , Значит гол правильно засчитан

      13
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > portero 21 сентября 2017, 17:55

      боковой был в 2 метрах от линии офсайда. И офсайд совсем не микро. Спартаку просто стыдно предъявлять такое, потому что сами победу прошляпили. Но и говорить, что судья куплен как-то глупо, ведь он мог свистнуть офсайд и Спартак победил бы.

      0
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      Рейтинг: +67295

      portero > mgordeev 21 сентября 2017, 17:58

      а какое там расстояние пол метра?
      сколько там см ты видишь?

      10
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > portero 21 сентября 2017, 18:05

      20 см, полкорпуса

      0
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      Рейтинг: +67295

      portero > mgordeev 21 сентября 2017, 18:08

      причем здесь судья куплен?
      он косячил... в чью сторону больше ?

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      Рейтинг: +67295

      portero > portero 21 сентября 2017, 18:10

      у тебя мнение заинтересованного болельщика команды ..
      ты при своем мнении я при своем

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > portero 21 сентября 2017, 18:14

      Судья отсудил плохо. Делал результативные ошибки и в ту и в другую сторону. Говорить о предвзятости не стоит, тут же парень пишет, что он подсуживал.

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      Рейтинг: +67295

      portero > portero 21 сентября 2017, 18:14

      в этом чемпе уже много таких голов было , но истерика у болел..... Краснодар гол забил его не засчитали , вылетел из ЛЕ и что , судью обвинять? его кстати не наказали

      12
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > portero 21 сентября 2017, 18:23

      согласен. Когда предвзятость - это одно. Когда косяк - это другое.

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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 20 сентября 2017, 17:50

      Видимо Сельдякову приплатили еще до матча, а так Спартак хоть и с позором, но очко в свою копилку привез.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 сентября 2017, 17:21

      как всегда никто их не понизит

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 20 сентября 2017, 16:57

      Кол ему

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