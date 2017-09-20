Рыжиков и Карадениз не сыграют за «Рубин» в матче с «Оренбургом» в 1/16 финала Кубка России

«Рубин» проведет матч с «Оренбургом» в 1/16 финала Кубка России без нескольких ведущих игроков. Вне состава остались голкипер Сергей Рыжиков и полузащитник Гекдениз Карадениз.

«Сергей Рыжиков, Сесар Навас, Гекдениз Карадениз и Мийо Цакташ не полетели на матч с «Оренбургом» по решению тренера. Курбан Бердыев еще после матча с «Уралом» сказал, что в кубковой игре будет ротация», – заявил руководитель пресс-службы казанской команды Михаил Степанов.

Матч «Оренбург» — «Рубин» состоится 20 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.