«Кубань» примет «Спартак» в матче Кубка России

В среду, 20-го сентября, «Спартак» вступает в розыгрыш Кубка России. Действующий чемпион страны отправится в гости в Краснодар, где встретится с «Кубанью», представляющей в этом сезоне ФНЛ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Спартак». Начало в 19:00, не пропустите!

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