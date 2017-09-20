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    «Кубань» примет «Спартак» в матче Кубка России

    В среду, 20-го сентября, «Спартак» вступает в розыгрыш Кубка России. Действующий чемпион страны отправится в гости в Краснодар, где встретится с «Кубанью», представляющей в этом сезоне ФНЛ.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Спартак». Начало в 19:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 18:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 сентября 2017, 15:57

      Парни только победа сегодня! Помните вы выиграли золотую медаль РФПЛ, но ни как не корону, что бы играть так как играете.

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 сентября 2017, 14:28

      Всем привет!Победу Спартаку!Думаю Кубань будет биться до последнего!

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 сентября 2017, 13:57

      бедная Кубань,попадёт под каток злости.

      3
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > 3a zenit 20 сентября 2017, 18:15

      Кубань хотя и бедная, но лом, дабы сломать сей каток, обязательно найдется.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 сентября 2017, 12:40

      Если вновь проиграете-то потеряете всякое уважение -играйте на выигрыш уроды.

      5
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > Боцман59rus 20 сентября 2017, 13:05

      Каррере надо проводить «комсомольское» собрание с целью сплочения коллектива. Если Массимо что-нибудь понимает в воспитательном процессе, то наверняка привлечет молодежь.

      1
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > Боцман59rus 20 сентября 2017, 13:45

      А что делать, такая ситуация и в других академиях. Кони в Курск привезли молодежку, им важнее ЛЧ. Я к тому, что на кой сейчас Спартаку нужен это кубок, если нет глубины состава? Денег один хер не платят. Не дай бог сломается кто из ведущих игроков, и кем играть с Ливерпулем?

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      Рейтинг: +664

      Небесная > Боцман59rus 20 сентября 2017, 18:08

      да так везде

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 11:59

      Кубань не на подъёме и далека от лучших кондиций!... Поэтому, даже при всех кажущихся и явных проблемах Спартака, краснодарцам не потянуть победу в этой игре...
      Спартак на фоне некоторых неудач и волне негодования болельщиков, будет максимально мотивирован и нацелен на победу!!.. Нужен хороший победный глоток воздуха перед игрой с Ливерпулем!!!!...))

      7
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > insider_retro 20 сентября 2017, 12:36

      Надо дождаться стартового состава Спартака, тогда и будет видно нужен ли хороший победный глоток воздуха перед игрой с Ливерпулем или сохранить команду для матча с Ливерпулем. В Краснодаре сейчас за 30 градусов, как бы травм не нахватать.

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 20 сентября 2017, 11:52

      Чемпионат потерян на 99% , а вот касаемо кубка, все только начинается, Каррере и болельщика в этом году не помешал бы трофей! Вперёд Спартак!

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > 4agaaa 20 сентября 2017, 20:35

      Что вы все разнылись,ничего еще не потеряно,это же спартак)),еще нагоним не думаю что зеня весь чемпионат будет ровно играть,очки все будут терять,главное чтоб сами игроки вот так как вы тут не ныли,пару побед и разгонятся чемпионы наши!!!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 сентября 2017, 11:48

      опять все топы сольются будет всякий кал вроде поездов рубиться с уфами

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 сентября 2017, 11:37

      Вперед Спартак!

      5
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 > OfaZavr 20 сентября 2017, 11:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперёд на задней скорости?)

      -7
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