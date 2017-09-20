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    Рейналдо: «Кавани проиграл в споре с Неймаром»

    Бывший футболист «ПСЖ» Рейналдо назвал ошибкой спор нападающего парижан Эдинсона Кавани с Неймаром во время матча с «Лионом». Кавани настоял на пробитии пенальти, но не смог его реализовать.

    «На месте Кавани я бы лучше сто раз подумал. Неймар очень умен, он может быть для него полезен. А теперь бразилец может повлиять на Кавани.

    Очевидно, что в этой ситуации уругваец проиграл. Он мог бы дать Неймару ответственность, поскольку тот в статусе главной звезды команды и хочет обрести уверенность», – цитирует Рейналдо издание L’Equipe.

    Напомним, что матч шестого тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Лион» закончился со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 11:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 сентября 2017, 03:14

      Теперь Кавани как Неймар в Барсе - под тенью...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 20 сентября 2017, 13:28

      Такое ощущение что Неймар пуп Земли,уже напрягать начинает своим звёздным статусом..

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 12:05

      Уже есть полужёлтая инфа о претензии Неймара к руководству клуба по Ковани... Типа убирать Эдисона из клуба и никаких гвоздй... Команда, вроде за Неймара и Ковани, наверное, уже пожалел о конфликте... Не по Сеньке шапка, типа...

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 сентября 2017, 11:57

      назревает конфликт в стане псж

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 сентября 2017, 11:46

      Просто Кавани думал что он главная звезда команды)) после ухода Ибры

      3
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