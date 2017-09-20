Рейналдо: «Кавани проиграл в споре с Неймаром»

Бывший футболист «ПСЖ» Рейналдо назвал ошибкой спор нападающего парижан Эдинсона Кавани с Неймаром во время матча с «Лионом». Кавани настоял на пробитии пенальти, но не смог его реализовать.

«На месте Кавани я бы лучше сто раз подумал. Неймар очень умен, он может быть для него полезен. А теперь бразилец может повлиять на Кавани.

Очевидно, что в этой ситуации уругваец проиграл. Он мог бы дать Неймару ответственность, поскольку тот в статусе главной звезды команды и хочет обрести уверенность», – цитирует Рейналдо издание L’Equipe.

Напомним, что матч шестого тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Лион» закончился со счетом 2:0.