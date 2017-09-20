«Авангард» примет в Курске ЦСКА в 1/16 финала Кубка России

В рамках 1/16 финала Кубка России начинают свое участие в турнире клубы российской Премьер-лиги. В среду, 20-го сентября ЦСКА сыграет на выезде с курским «Авангардом».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Авангард» – ЦСКА. Начало в 17:00, не пропустите!

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