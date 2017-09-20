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    «Авангард» примет в Курске ЦСКА в 1/16 финала Кубка России

    В рамках 1/16 финала Кубка России начинают свое участие в турнире клубы российской Премьер-лиги. В среду, 20-го сентября ЦСКА сыграет на выезде с курским «Авангардом».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Авангард» – ЦСКА. Начало в 17:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 16:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 20 сентября 2017, 19:22

      Когда уже к кубку будут норм относится？Знает кто нить？...

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 20 сентября 2017, 19:21

      Чего Гончаренко хотел ,того и добился

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 сентября 2017, 16:41

      По МАТЧ! трансляция,а они просят ее купить черт знает где!)

      0
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      Рейтинг: +44

      lebdaniil 20 сентября 2017, 13:58

      Кубок России. ЦСКА Верим в молодежь!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 11:53

      Авангард из середины таблицы при 7ми ничьих, вроде, миролюбив, но сегодня на своём стадионе будет играть, как в последний раз!! Уверен!!
      ЦСКА в своеобразном составе и этот состав должен проявить свои наилучшие качества!.. Борьбы будет много, но победит тот, кто перетерпит, перебегает и забьёт больше соперника!!!... Удачи командам, но, надеюсь, ЦСКА переломит ход игры!!!...))

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > insider_retro 20 сентября 2017, 13:42

      БИТВЫ НЕ ИЗБЕЖАТЬ, НО ВСЕ-ЖЕ 1:2, ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 20 сентября 2017, 11:08

      Кубок России это очень интересно, особенно для команд не из РФПЛ!

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